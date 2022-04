Morto Angelo Marotta, il concorrente di Tu sì que vales che stupì Gerry Scotti ha avuto un incidente Angelo Marotta si è spento a 63 anni, a causa di un incidente stradale. Lo scorso ottobre aveva partecipato a Tu sì que vales.



È morto Angelo Marotta. L'uomo, che aveva 63 anni, è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il pubblico di Canale5 lo ha conosciuto nel programma Tu sì que vales, dove si era esibito come ballerino. Secondo quanto riporta RagusaNews, l'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 05:30 di domenica 3 aprile.

Morte Angelo Marotta, la dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto a Vittoria. Angelo Marotta proveniva da Scoglitti probabilmente dopo avere trascorso la notte in discoteca. Stava transitando su via Garibaldi quando avrebbe perso il controllo della sua auto, scontrandosi contro una vettura parcheggiata. La Polizia municipale ha eseguito tutti i rilievi che porteranno a chiarire la dinamica dell'incidente. Al momento, tra le ipotesi possibili, non è stata esclusa quella che Marotta abbia avuto un malore o un colpo di sonno poco prima dell'impatto. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria e si trova presso l'obitorio del cimitero di Vittoria.

L'esibizione a Tu sì que vales il 30 ottobre 2021

Angelo Marotta, che nella vita svolgeva dei lavoretti nel campo dell'edilizia, aveva partecipato alla puntata di Tu sì que vales trasmessa sabato 30 ottobre. Appena entrato in studio, aveva catturato l'attenzione dei giudici sbottonandosi la camicia. Poi si era presentato: "Sono un ballerino, mi chiamo Angelo e vengo da Vittoria". Quindi, dopo un siparietto con i giudici che fingevano di fraintendere ciò che diceva, ha spiegato che si sarebbe esibito nel brano Baby Baby di Corona. Si era scatenato, tra passi di danza, capriole e spaccate. Gerry Scotti, stupito dalla sua frizzante performance, lo aveva subito accolto nella sua scuderia. Grazie alla sua simpatia, Angelo Marotta si era guadagnato l'81% dei voti del pubblico, passando di diritto alla fase successiva. Scotti aveva annunciato trionfante: "Lo rivedremo in finale".

