spettacolo
video suggerito
video suggerito

Morto Andrea De Adamich, addio al volto storico Mediaset di Formula 1 e motori

Se ne va un volto iconico della Tv anni Novanta. Andrea De Adamich è morto all’età di 84 anni. Dopo una lunga carriera sportiva alla guida, ha raccontato il mondo dei motori sulle reti Mediaset, realizzando programmi come Gran Prix e Fuori Giri, oltre a prestare la sua voce per molti videogiochi.
Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
A cura di Andrea Parrella
1.750 CONDIVISIONI
Immagine

È morto Andrea De Adamich, l'ex pilota automobilistico italiano che è stato uno dei più noti e amati narratori televisivi del mondo dei motori. Negli anni Novanta era diventato il volto e la voce ufficiale della Formula 1 e non solo dell'universo Mediaset. Aveva 84 anni e la notizia della morte è arrivata nelle scorse ore. Da anni era lontano dal mondo della Tv.

La lunga carriera da pilota

De Adamich era nato a Trieste il 3 ottobre 1941, noto per la sua carriera sportiva nelle competizioni degli anni ’60 e ’70, durante i quali ha corso in diverse categorie, inclusa la Formula 1, il Campionato Europeo Turismo e le gare di durata. Una carriera agonistica iniziata alla fine degli anni ’50, mettendosi in luce come uno dei giovani talenti italiani del tempo, prima dello slancio grazie al legame con Alfa Romeo, casa con la quale collaborò a lungo, sia in competizioni turismo che prototipi. Nel corso della carriera si è imposto nel Campionato Europeo Turismo con l’Alfa Romeo Giulia GTA, contribuendo alla reputazione sportiva del marchio e ha partecipato a 30 Gran Premi di Formula 1, correndo per team come Ferrari, McLaren, March e Brabham-Alfa Romeo.
Pur non conquistando podi in F1, si distinse come pilota affidabile e tecnico, particolarmente apprezzato per le sue capacità di sviluppo e collaudo. Successivamente ha preso parte a gare di durata come la Targa Florio, 24 Ore di Le Mans e 1000 km di Monza, sempre con vetture Alfa Romeo e Ferrari. La carriera agonistica terminò a causa di un incidente, avvenuto a Silverstone nel 1973.

Carriera televisiva, gli anni di Gran Prix e Fuori Giri

La notorietà televisiva è posteriore al ritiro dalle corse, visto che Andrea de Adamich è poi diventato giornalista sportivo e commentatore televisivo, imponendo per molti anni il suo volto in un tempo in cui le reti Mediaset detenevano i diritti di molte competizioni, in particolare la Formula 1. La sua notorietà è legata in particolare a programmi come “Grand Prix” e “Fuori Giri”, nei quali divulgava la cultura automobilistica in Italia con grande competenza e passione, ma anche per la partecipazione a progetti legati al mondo dei videogiochi, doppiando quelli legati al mondo della Formula 1 dal 1997 al 2006.

Personaggi
1.750 CONDIVISIONI
Immagine
BELVE
Il video della caduta di Iva Zanicchi trasmesso a fine puntata, la reazione di Fagnani: “Mannaccia!”
Maria De Filippi mostra le sue analisi del sangue, la diagnosi di Fagnani: “Dovevo fare il medico”
Adriano Pappalardo e la frecciata ad Al Bano: "Non vado dietro i politici, non mi hanno mai chiamato per cantare in Senato"
Iva Zanicchi a Belve: “Più brava di Mina e Ornella Vanoni. Ok il prezzo è giusto in Rai senza di me? Un flop”
Irene Pivetti: “Non ho avuto altri uomini dopo la fine del matrimonio con Alberto Brambilla”
Iva Zanicchi a Belve: "La pipì dietro il divano? Una grande attrice. Ok, il prezzo è giusto senza me sarà un flop"
Adriano Pappalardo a Belve: "All'Isola ad Al Bano hanno dato un milione, a me 30mila euro. È diventata spazzatura"
Iva Zanicchi è "caduta in studio durante la registrazione" dell'intervista: come sta ora
Irene Pivetti a Belve: "È plausibile che io vada in carcere, ma non accadrà. Ero nella scuderia di Lele Mora"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views