Morto a 33 anni Blake Garrett, l’attore bambino di Come mangiare vermi fritti

Blake Garrett, noto per Come mangiare vermi fritti del 2006, è morto a 33 anni in Oklahoma. La denuncia della madre: “Sono stati i farmaci”.

Si chiamava Blake Garrett ma forse lo ricorderete con il nome di Plug, uno dei protagonisti di Come mangiare vermi fritti, film del 2006. È morto a soli 33 anni nella tarda serata di ieri, domenica 7 febbraio.

Blake Garrett è deceduto una settimana dopo essere stato ricoverato d'urgenza in ospedale e aver ricevuto una diagnosi di herpes zoster. A confermarlo è stata la madre, Carol, in un'intervista rilasciata a TMZ.

La causa della morte

La causa ufficiale del decesso non è stata ancora resa nota, ma la madre dell'attore teme che possa trattarsi di una morte accidentale. Carol Garrett sospetta che il figlio possa essersi automedicato dopo aver ricevuto la diagnosi di herpes zoster la settimana precedente.

L'ipotesi di un'assunzione eccessiva o errata di farmaci per gestire il dolore causato dalla malattia rimane al momento la pista principale seguita dalla famiglia, anche se le autorità non hanno ancora fornito conferme ufficiali.

La carriera di Blake Garrett

Originario di Austin, in Texas, Garrett aveva conquistato il pubblico nel 2006 interpretando il personaggio di Plug nel film Come mangiare vermi fritti, recitando al fianco di Luke Benward, Hallie Eisenberg e Adam Hicks. Il film, diretto da Bob Dolman, raccontava la storia di Billy, interpretato da Benward, costretto a mangiare vermi senza vomitare per vincere una scommessa. Garrett interpretava lo scagnozzo del bullo, ma in un'intervista rilasciata all'Oklahoman aveva raccontato che sul set gli attori andavano tutti d'accordo. Il cast del film ricevette nel 2007 il premio come Miglior Giovane Ensemble in un Lungometraggio ai Young Artists Awards.

Cos'è l'herpes zoster

L'herpes zoster è una patologia che si manifesta con un'eruzione cutanea dolorosa e colpisce circa una persona su tre nel corso della vita. Nonostante sia una condizione relativamente comune, le autorità sanitarie riportano che meno di 100 persone muoiono ogni anno a causa di complicazioni legate a questa malattia.