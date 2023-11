Morta Susazanne Shepherd, attrice di Quei bravi ragazzi e i Soprano È morta all’età di 89 anni l’attrice Suzanne Shepher. Era stata la madre di Edie Falco ne I Soprano, aveva preso parte anche a film come “Quei bravi ragazzi”.

A cura di Ilaria Costabile

È morta all'età di 89 anni l'attrice Suzanne Shepherd, diventata popolare per aver interpretato la madre di Edie Falco, Carmela Soprano, nella notissima serie tv, per l'appunto I Soprano. Ad annunciarlo è stato un portavoce dell'attrice alla CNN, dichiarando che la donna è venuta a mancare venerdì nella sua abitazione di New York. L'attrice soffriva di una grave malattia polmonare, cronica, che potrebbe aver causato il decesso. L'attrice lascia sua figlia Kate Shepherd, il genero Miles McManus e la nipote Isabelle Shepherd, stando a quanto riferito dal suo rappresentante.

La carriera di Suzanne Shepherd

Suzanne Shepherd può vantare una carriera decennale, con diversi ruoli iconici, sia al cinema che in televisione, oltre ai già citati Soprano, è stata infatti in Quei bravi ragazzi, in Requiem for a Dream e in Mystic Pizza, proprio a questo film risale la sua prima apparizione ad Hollywood al fianco di Julia Roberts e Vincent D'Onofrio. Dopodiché è stata scelta anche per interpretare ruoli in film come Working Girl e Uncle Buck alla fine degli anni '80.

Il primo vero ruolo da protagonista, però, è arrivato nel 1990, quando ha interpretato la madre di Karen Hill in Quei Bravi Ragazzi con Robert De Niro, Joe Pesci e Ray Liotta. Si annoverano nella sua lunga carriera partecipazioni a film come Lolita, Living Out Loud e Trees Lounge, prima di approdare sul piccolo schermo nella famosa serie che poi le ha dato la notorietà. Sono ben venti gli episodi in cui è apparsa, tra il 2000 e il 2007. A ricordarla è stato anche il co-protagonista della de I Soprano, Ray Abruzzo che in un tweet ha scritto: "Triste apprendere della scomparsa di Suzanne Shepherd".

Tra le sue ultime apparizioni si conta quella accanto a Robert Carlyle, Jeremy Piven e Maimie McCoy nel film “The Performance".