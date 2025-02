Morta l’attrice Alice Hirson, Mavis di Dallas e madre di Ellen DeGeneres nella sitcom Ellen

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

È morta l'attrice Alice Hirson, interprete di Mavis nella serie tv Dallas, nonché la confidente di Ellie Ewing e nota anche per aver interpretato il personaggio di Ellen DeGeneres nella sitcom di Abc. Aveva 95 anni e come dichiarato da David Hirson, suo figlio, era ricoverata in una struttura da oltre un anno, ma è deceduta per cause naturali.

Alice Hirson attrice di soap e al cinema

L'attrice è stata protagonista di numerose soap opera come Ai confini della notte, in onda sulla Cbs, dove ha interpretato Stephanie Martin, in Another World della Nbc e anche nello spin-off Somerset, in cui aveva il ruolo di Marsha Davis. Tra le più note, nei primi anni Novanta è stata tra i volti di General Hospital della Abc, in cui interpretava la signora Van Gelder e infine è stata anche la dottoressa Lisa Helman in Quando si ama. Non solo televisione, ma anche diversi ruoli cinematografici per Alice Hirson che, infatti, ha preso parte al film "Soldato Giulia agli ordini" del 1980 in cui era la moglie del colonnello Thornbush interpretato da Robert Webber. Quattro anni dopo ne La rivincita dei Nerds è stata anche la madre di Gilbert Lowe di Anthony Edwards.

Il successo con Dallas ed Ellen

Il ruolo che, però, le ha dato più notorietà è stato quello di Mavis Anderson, nella serie in 26 episodi di Dallas, che la Cbs ha mandato in onda dal 1982 al 1988. Nella stessa soap recitava anche l'uomo che ha poi sposato nella vita reale, ovvero l'attore Stephen Elliot che, però, aveva il ruolo dell'avvocato Scotty Demerest. Dal 1994 al 1998 è stata tra i volti di Ellen, la sitcom con protagonista Ellen De Generes, nel ruolo di Lois Ellington Morgan, madre dell'attrice. Nella sitcom l'omosessualità di Ellen non viene rivelata, se non in una puntata speciale di The Puppy Episode, nel 1997 che ribalta l'intera sitcom.