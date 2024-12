video suggerito

Morta Dominique Brown a 34 anni, era un'influencer Disney: reazione allergica a un evento gastronomico Dominique Brown, un'influencer nota per essere un'appassionata di parchi a tema Disney, è morta a 34 anni dopo aver avuto una reazione allergica durante un evento gastronomico natalizio. "Era la migliore amica di mia madre", ha scritto un'utente su X, "ha chiesto se c'erano arachidi nel cibo e tutti le hanno detto di no".

Dominique Brown, un'influencer nota per essere un'appassionata di parchi a tema Disney, è morta a 34 anni dopo aver avuto una reazione allergica durante un evento gastronomico natalizio organizzato da BoxLunch giovedì 5 dicembre. Secondo quanto riportato da Yahoo! News e Daily Mail , durante l'evento al Vibiana di Los Angeles, Brown avrebbe consumato qualcosa che le avrebbe provocato una reazione letale dopo che lo staff dell'evento le avrebbe detto che non conteneva un ingrediente a cui era allergica.

La testimonianza: "Aveva chiesto se c'erano arachidi nel cibo"

Una persona che afferma di conoscerla su X ha scritto che Brown "si è sentita subito male" e aveva chiesto di essere portata in ospedale: "Era la migliore amica di mia madre da 10 anni. Ha chiesto se c'erano arachidi nel cibo e tutti le hanno detto di no. Quando si è sentita subito male ha chiesto a qualcuno di portarla in ospedale", ha scritto.

Un giornalista del quotidiano People presente all'evento ha assistito alla rianimazione cardiopolmonare di Brown e ha riferito che subito dopo il malore era stato chiamato il 112.

Il commento di un rappresentante di BoxLunch

"Siamo devastati dalla scomparsa di Dominique Brown, un amato membro del BoxLunch Collective, che ha avuto un'emergenza medica durante un evento organizzato da BoxLunch giovedì a Los Angeles", ha detto un rappresentante di BoxLunch a PEOPLE, rilasciando una dichiarazione sabato 7 dicembre e aggiungendo: "I nostri cuori sono con la sua famiglia e i suoi amici e faremo tutto il possibile per supportare loro, i membri del BoxLunch Collective e il nostro team in questo momento doloroso".

Il fratello su IG: "Grazie per il vostro amore, mi mancherà"

Il fratello di Brown, Patrick Ramos, ha reagito alla sua morte in un commento pubblicato sul suo ultimo post Instagram , ringraziando i suoi fan per il loro supporto: "Ciao a tutti, sono @pramos313, il fratello di Dominique. Volevo prendermi un momento per ringraziare la sua famiglia sui social media per averle mostrato così tanto amore e luce. La Disney le ha portato gioia, ma è stato impareggiabile che abbia trovato una comunità che amava lei e la Disney tanto quanto lei. Mi mancheranno mia sorella e la mia migliore amica e quel sorriso contagioso che aveva sempre. Grazie, davvero, dal profondo del mio cuore".

Il movimento BlackGirlDisney e il seguito sui social

Dominique Brown era anche nota per aver co-creato BlackGirlDisney con Mia Von. La loro missione era quella di creare una comunità accogliente per le donne di colore che amano i film e i parchi a tema della Disney. "Grazie Dominique per aver creato la comunità Black Girl Disney. Emanavi una luce che oltrepassava lo schermo", ha commentato un follower sul suo ultimo post Instagram.