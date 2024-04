video suggerito

Monica degli Arteteca insultata sui social, la comica risponde: “Grazie per il tatto, sei un signore” Monica Lima, membro del duo napoletano degli Arteteca, ha risposto ad un commento piuttosto spiacevole che le è stato rivolto su TikTok. La comica non ha esitato a dire la sua, tra ironia e anche la volontà di ammonire chi sui social scrive senza pensare alle conseguenze. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Monica Lima, comica napoletana membro del duo Arteteca, che condivide col marito Enzo Iuppariello, ha risposto per le rime ad un commento ricevuto su TikTok da un utente che le ha rivolto parole piuttosto sgradevoli, in merito al suo aspetto fisico.

Il commento su TikTok e la risposta di Monica degli Arteteca

Il commento appare scritto in alto nel video pubblicato su TikTok in cui Monica Lima risponde in maniera anche piuttosto ironica e pungente a chi l'ha presa in giro. Un commento piuttosto spiacevole: "Senza trucco pari più uomo tu che Enzo", è quanto scritto da un utente, dichiarazione alla quale la comica napoletana risponde con il suo solito piglio dicendo:

Grazie, veramente grazie. Grazie per il complimento, grazie per il tatto, per la gentilezza che hai avuto. Sei un signore. Ho ricevuto tanti commenti nella mia vita, ma così carino mai. Però ti devo deludere perché credo che continuerò a fare video senza trucco. Perché se a me qualcuno, come te, senza trucco mi prende per uomo… a me nun me ne f**t proprio. Ci vediamo al prossimo commento. Ah, e se non ti piaccio senza trucco non mi seguire. Non fa niente.

Insomma, un modo piuttosto chiaro per affermare che del giudizio altrui poco le importa, ma anche per sottolineare che le modalità con cui ci si relaziona, anche sui social, devono essere rispettose di chi riceve il commento in questione.

Leggi anche Chi è realmente la signora Coriandoli, il personaggio interpretato da Maurizio Ferrini

Il ritorno degli Arteteca in tv

Gli Arteteca sono tra i comici napoletani che più hanno avuto successo con Made in Sud, lo show dedicato alla comicità che per diverse stagioni è andato in onda su Rai2 e di recente sono anche tornati sul piccolo schermo. Con i loro sketch, infatti, non potevano mancare alla prima edizione di Mad in Italy, lo show condotto da Elisabetta Gregoraci e il duo Gigi e Ross, dedicato alla risata e rivolto ai comici di tutta Italia, che ha debuttato con alcune puntate in prima serata, sempre sulla seconda rete della Rai.