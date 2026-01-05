Mickey Rourke rischia lo sfratto e lancia una raccolta fondi: deve pagare oltre 50mila dollari di affitto

Mickey Rourke rischia lo sfratto. L'attore, star del cinema degli Anni Novanta, deve pagare oltre 50 mila dollari di affitto arretrato per la sua casa a Los Angeles. È stato il proprietario dell'abitazione Eric Goldie a notificargli la richiesta. Avrebbe dovuto saldare il debito entro lo scorso 21 dicembre.

Secondo fonti americane, la star di 9 settimane e mezzo ha scelto di lanciare una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per raccogliere la cifra necessaria a saldare il suo debito. In meno di 24 ore le donazioni effettuate hanno raggiunto 52mila dollari. "La vita non scorre sempre liscia e, nonostante tutto ciò che Mickey ha dato con il suo lavoro e la sua vita, ora sta affrontando un momento finanziario difficile che ha messo a rischio la sua casa”, si legge nella descrizione della pagina. L'obbiettivo è "coprire le spese relative all'alloggio e impedire lo sfratto'" di Rourke dalla sua abitazione. La cifra massima della raccolta è stata però fissata a 100mila dollari, circa il doppio del necessario, con lo scopo di dare a "Mickey un po’ di stabilità e tranquillità durante un periodo stressante, in modo che possa rimanere nella sua casa e avere lo spazio per rimettersi in piedi".

Lo scorso aprile Rourke aveva fatto parlare di sé quando era stato cacciato da Celebrity Big Brother UK, la versione inglese del Grande Fratello Vip in seguito a "comportamenti inappropriati" e uso di "linguaggio offensivo", rivolti sopratutto alla coinquilina JoJo Siwa. Nello specifico, durante una conversazione, la star di The Wrestler aveva chiesto alla coinquilina se preferisse "i ragazzi o le ragazze" in ambito sentimentale. La diretta interessata aveva risposto di avere una compagna non binaria e questo aveva suscitato una risposta di cattivo gusto da parte di parte di Rourke. "Se rimango più di quattro giorni, non sarai più gay", erano state le sue parole.