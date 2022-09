Meghan Markle ha scritto una lettera a Re Carlo, vuole un incontro privato per chiarirsi La duchessa avrebbe richiesto “un’udienza personale” con il nuovo Sovrano prima di tornare negli States. Il suo obiettivo sarebbe quello di “mettere in chiaro le motivazioni che hanno portato lei e il marito a compiere le scelte degli ultimi due anni”.

A cura di Giulia Turco

Meghan Markle ha chiesto di poter incontrare Re Carlo III da sola, senza Harry al suo fianco. A quanto pare la duchessa vorrebbe approfittare della sua permanenza nel Regno Unito per chiarire gli ultimi dissapori che si dice siano sorti tra la coppia e la Corona, prima di tornare negli States. Dopo la morte della Regina Elisabetta gli equilibri tra i Sussex e la Corona potrebbero nuovamente cambiare.

Meghan chiede un'udienza personale con Carlo

Ci si chiede se il nuovo Re avrà la stesso temperamento moderato della madre nel gestire le ostilità con il figlio Harry e Meghan Markle. Cosa succederà da ora in poi? Secondo quanto ha riportato Neil Sean, corrispondente di Nbc News e Msnbc che ha citato una fonte vicina a Meghan Markle, la duchessa avrebbe richiesto “un’udienza personale” con il nuovo Sovrano. “Si tratta di una richiesta molto coraggiosa da parte di Meghan”, ha commentato il corrispondente. È la prima volta che da parte della duchessa viene avanzata una richiesta di questo tipo. Il suo obiettivo sarebbe quello di “mettere in chiaro le motivazioni che hanno portato lei e il marito a compiere le scelte degli ultimi due anni”.

A che punto sono i rapporti tra i Sussex e Re Carlo

Non è detto che i rapporti non possano farsi ancora più tesi di quanto lo siano stati finora. Si dice che il nuovo Re abbia già preso personalmente la decisione di privare i figli di Harry e Meghan del titolo di Sua Altezza Reale e di tutti i privilegi che porta con sé. Una questione, quella dei titoli, che sta particolarmente a cuore alla duchessa e che secondo il The Sun avrebbe scatenato un'accesa lite tra la coppia e Re Carlo. Non stupisce dunque che Meghan possa aver voluto placare i toni o magari, chissà, mettere le mani avanti rispetto all'attesissima autobiografia che Harry sta per pubblicare. Secondo i tabloid il libro, dietro al quale ci sarebbe un accordo milionario, sarebbe pronto a sganciare pesanti rivelazioni nei rapporti tra il principe e la famiglia reale.