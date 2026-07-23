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Mediaset rinnova i vertici: Pier Silvio Berlusconi alla guida di “Mediaset Italia”, tutte le nuove nomine

Nell’ambito del riassetto di MFE-MEDIAFOREUROPE e della fusione di Mediaset in R.T.I., nasce “Mediaset Italia” con Pier Silvio Berlusconi Presidente e AD, Niccolò Querci Vicepresidente e Mauro Crippa confermato all’Informazione. Il nuovo modello rafforza l’area editoriale e punta a rendere l’offerta sempre più evoluta e pronta alle sfide del mercato contemporaneo. Ecco tutte le nuove nomine.