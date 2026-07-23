Mediaset rinnova i vertici: Pier Silvio Berlusconi alla guida di “Mediaset Italia”, tutte le nuove nomine
Mediaset rinnova i vertici, arriva un nuovo modello organizzativo per l'evoluzione della TV. Nell'ambito del riassetto del Gruppo MFE-MEDIAFOREUROPE, diventa operativo in Italia un nuovo assetto televisivo e di sviluppo del prodotto. L'operazione si inserisce nel percorso di fusione per incorporazione di Mediaset in R.T.I., avviato dai rispettivi Consigli di Amministrazione con l'obiettivo di promuovere l'evoluzione della produzione con responsabilità definite e un'organizzazione tempestiva ed efficace.
Al completamento dell'iter societario, Pier Silvio Berlusconi assumerà la carica di Presidente e Amministratore Delegato della nuova realtà “Mediaset Italia”. Niccolò Querci ricoprirà invece il ruolo di Vicepresidente. Sul fronte giornalistico, l'assetto organizzativo conferma Mauro Crippa quale Direttore Generale Informazione e Comunicazione.
La novità strategica risiede nel rafforzamento dell'area editoriale attraverso tre strutture dedicate al prodotto televisivo. Giancarlo Scheri assume la Vice Direzione Generale Reti, Palinsesto e Promozione. Di conseguenza, alla guida di Canale 5 subentra Sebastiano Lombardi, nominato nuovo direttore della rete, lasciando la carica di Vicedirettore Contenuto, Sviluppo e Innovazione Intrattenimento. Contestualmente, Giorgio Restelli assume la Vice Direzione Generale Intrattenimento e Risorse Artistiche, mentre a Giampaolo Letta viene affidata la Vice Direzione Generale Fiction e Cinema.
A completare il quadro organizzativo intervengono nuove nomine sul piano operativo e promozionale. Riccardo Siro Galli assume la direzione del nuovo Marketing Operativo in Italia, operando in coordinamento con la struttura internazionale guidata da Federico di Chio. Infine, Andrea Chinese diventa responsabile della nuova Direzione Promozione, ponendosi alle dirette dipendenze di Giancarlo Scheri. La riorganizzazione annunciata a Cologno Monzese segna un passo decisivo per l'azienda, puntando a rendere l'offerta televisiva e il prodotto editoriale sempre più evoluti e pronti alle sfide del mercato contemporaneo.