Maye Mask a 74 anni posa in costume da bagno: “Me ne frego, come certi uomini dall’aspetto orribile” La madre di Elon Musk ha fatto scalpore nella sua copertina per Sports Illustrated. “Spesso noi donne ci sentiamo timide, poi penso agli uomini che vanno in giro con un aspetto orribile eppure se ne fregano, anche noi dovremmo!”.

A cura di Giulia Turco

Maye Musk sulla copertina di Sports Illustrated

Maye Musk è un concentrato di energia al femminile. La madre di Elon Musk, 74 anni, è la protagonista della copertina di Sports Illustrated Swimsuit, il magazine americano per il quale ha posato elegante e sfrontata in costume da bagno. Prima di lei, Kim Kardashian, Ciara, solo per citare alcune delle icone della sensualità che hanno posato per lo stesso magazine nel 2022. Eppure, nonostante qualche timore iniziale, l’attivista madre del visionario fondatore di Tesla ha trovato la giusta motivazione per lasciarsi immortalare dagli obbiettivi e lanciare un importante messaggio di body positivity che non bada in alcun modo all’età.

Maye Musk racconta l’esperienza della sua copertina in costume da bagno

“La mia prima reazione è stata ‘Non potrei mai sognarmi di fare niente del genere’ perché chi vorrebbe avere una 74enne in copertina, specialmente in costume da bagno?”, racconta la modella e madre del visionario fondatore di Tesla al magazine People commentando la copertina di Sports Illustrated Swimsuit.

“Penso che questo farà sentire le donne più a loro agio quando nuotano, a 70 anni come a 20 o 30 anni”, spiega la signora Musk. “Quando noi donne andiamo in spiaggia, spesso ci sentiamo timide a mostrare il proprio corpo, ma poi penso agli uomini che vanno in giro con un aspetto orribile eppure se ne fregano. Penso che anche noi dovremmo farlo molto più serenamente!”, scherza con People.

La sua esperienza da modella comunque è stata assolutamente positiva, il che l’ha aiutata sin da subito a sentirsi sicura di se stessa davanti ai fotografi: “Sono stati tutti gentili, educati, apprensivi, così mi sono sentita a mio agio in costume da bagno”, racconta. “Dopo il primo scatto, mi sono sentita già subito più sicura perché ho preso confidenza con il mio aspetto in costume”.

(Maye Musk per Sports Illustrated)

Chi è Maye Musk, la modella e madre di Elon Musk

D’altronde la signora ha alle spalle anni di passerelle. A soli 20 anni è arrivata a sfilare per le finali di Miss Sud Africa, nonostante nel corso della sua vita abbia seguito una carriera diversa come nutrizionista e dietologa. Superati i 60 anni poi, Maye ha ripreso la passione per la moda, sfoggiando uno stile raffinato e sopra le righe al tempo stesso. “Ho attraversato diverse fasi della mia vita nelle quali sono stata rifiutata, insultata, delusa e questo mi ha tolto fiducia”, ha continuato nell’intervista a People. “Ora, a 74 anni, sono felice più che mai. Nulla di tutto ciò mi interessa più e nessuno mi insulta più, perché nessuno ha interesse ad insultare una nonna. Mi chiedo, perché ci è voluto così tanto tempo?”.