Matteo Paolillo e il selfie negato all’atleta paralimpica: “Un equivoco, hanno risposto a nome mio” Matteo Paolillo è stato travolto da una polemica dopo la voce di un selfie negato all’atleta paralimpica Sara Vargetto. Si è trattato in realtà di un equivoco come confermato a Fanpage.it, dal momento che la foto è stata scattata e la risposta data alla ragazza in attesa non proveniva dallo staff dell’attore.

A cura di Ilaria Costabile

Non sono mancate polemiche durante il Concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma, sebbene a conti fatti si sia trattato di un equivoco che ha coinvolto l'attore e cantante Matteo Paolillo. Ospite dell'evento dove ha cantato "O mar for", la colonna sonora della serie di Rai2 "Mare Fuori", di cui è uno dei protagonisti, secondo l'agenzia di stampa LaPresse si sarebbe rifiutato di scattare una foto con una sua fan, l'atleta paralimpica Sara Vargetto. L'attore, però, come confermato a Fanpage.it, ha chiarito che si è trattato di un malinteso tra chi stava a ridosso dei camerini ad aspettare di poter entrare e i membri dello staff del concerto che avrebbero risposto senza averlo interpellato.

L'equivoco della foto non scattata

Il padre di Sara Vargetto ha dichiarato al Messaggero: "Pioveva e sicuramente non si sono accorti che fuori il camerino c’erano bambini piccoli che aspettavano per una foto". Alla richiesta della ragazza di poter fare una foto con l'attore, gli sarebbe stato risposto: "Non gli va", ma ad ogni modo la questione si è poi risolta dopo poco come confermato dal padre stesso: "Mia figlia Sara è riuscita a fare la foto con il suo attore preferito dopo un po’ di attesa". Come confermato anche a Fanpage.it si sarebbe trattato di un equivoco, non dipendente dall'attore e dal suo staff, dal momento che non appena è stato possibile far avvicinare le persone in attesa, compresa la giovane Sara, sono state scattate le foto richieste.

Il commento di Matteo Paolillo

Intanto, subito dopo lo scoppiare della polemica, che ha fatto in poco tempo il giro dei social, Matteo Paolillo ha voluto commentare la questione rilasciando una dichiarazione nella quale spiega cosa ha scatenato il malinteso e scusandosi per chi avesse parlato al suo posto: