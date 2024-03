Massimo Falconi, il chirurgo che operò Fedez: “Chiara lo incoraggiava, era un’empatia formale tra loro” Massimo Falconi, il chirurgo che operò Fedez due anni fa, quando scoprì di avere un tumore al pancreas, ha raccontato quell’esperienza in un’intervista. Non ha esitato, poi, a commentare l’attuale crisi della coppia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Massimo Falconi è il chirurgo che nel marzo 2022, due anni fa, ha operato Fedez al San Raffaele di Milano, dopo avergli diagnosticato un tumore neuroendocrino al pancreas. In un'intervista al settimanale Oggi, il medico ha ripercorso quell'esperienza, commentando anche l'attuale crisi tra i due e parlando anche del suo privato. A maggio dell'anno scorso, infatti, è scomparsa la moglie, Nora Sartori, colpita anche lei da un tumore al pancreas: "Abbiamo sperato fino all'ultimo che lei fosse tra i fortunati che ce la fanno" ha raccontato.

Il patto con Fedez prima dell'operazione

Falconi racconta il periodo in cui ha avuto in cura Fedez, che attualmente si sottopone a controlli periodi per monitorare la situazione, sebbene il chirurgo ha confermato che il rapper sia guarito del tutto: "Il suo era un tumore neuroendocrino quindi meno aggressivo. Aveva il diametro di un'arachide. Per fortuna è stato scoperto in tempo". Il tempismo, in effetti, è stato provvidenziale ed è stato anche grazie a dei controlli che il cantante ha scoperto il tumore:

Fedez tende all'ipocondria, quindi a ogni minimo disturbo consulta subito i medici. Aveva una tosse che non passava. Ha preteso di sottoporsi a una Tac. Il radiologo è sceso un po' sotto i polmoni e ha visto qualcosa nel pancreas

L'operazione era andata a buon fine, però prima ancora che entrasse in sala operatoria, a Falconi aveva promesso che non avrebbe raccontato nulla sui social prima di un certo periodo, ma poi le promesse sono state disattese, come racconta il medico: "Avevamo stretto un patto: silenzio assoluto per 15 giorni finché non fosse giunto l'esito dell'esame istologico. Lo ha mantenuto per 48 ore. Poi si è fotografato da solo e ha postato tutto su Instagram".

Fedez dopo l'operazione al San Raffaele, fonte Instagram

Le parole su Fedez e Chiara Ferragni

Quel periodo fu particolarmente difficile e delicato per Fedez che, infatti, in quell'occasione potè contare del supporto di sua moglie Chiara: "Era presente al suo fianco nella maniera giusta, lo incoraggiava" per poi aggiungere: "C'era un'empatia formale tra loro". In merito alla crisi che stanno attraversando e sta facendo parlare tutta Italia, Falconi ha dichiarato: "Erano anzi, sono una bella coppia. Spero che dopo questa crisi possano ritrovarsi più uniti di prima. Glielo auguro di cuore".