Massimo Ceccherini non ha più debiti di gioco: un amico paga per lui 300mila euro

Massimo Ceccherini è libero dai debiti di gioco. Un amico ha infatti versato 300mila euro in aiuto dell’attore che ora, per saldare l’intero debito, dovrà pagare solo una quota mensile per i prossimi 4 anni.

Massimo Ceccherini è libero dai debiti di gioco. Dopo il via libera ricevuto dal Tribunale di Firenze è riuscito ad estinguere i suoi debiti con l'erario e altri creditori, accumulati per i suoi problemi di ludopatia.

Saldato parte del debito di gioco

L'attore toscano, infatti, aveva accumulato debiti per almeno 1 milione e 400mila euro, da dividere tra fisco e istituti di credito. Per affrontare la sua condizione, tramite i suoi legali Ceccherini aveva richiesto la formula del "concordato minore con assuntore", che consente a professionisti, lavoratori autonomi e imprenditori di servirsi del supporto di una terza persona che possa intervenire nel pagamento dei debiti accumulati. Nel caso di Ceccherini, si è trattato di un caro amico, rimasto anonimo nel provvedimento firmato dal giudice Cristian Soscia, che ha versato ben 300mila euro. La somma, stando a quanto stabilito nella richiesta approvata dal Tribunale di Firenze, servirà all'attore per pagare gran parte dei suoi debiti di gioco, mentre per i prossimi quattro anni dovrà pagare 500 euro al mese per poter saldare un'altra parte del debito accumulato.

Ceccherini ha intrapreso un percorso per il Disturbo da gioco d'azzardo

La procedura è stata accordata dal giudice a seguito di un'ulteriore analisi che ha permesso una valutazione complessiva della vicenda. Secondo il magistrato, infatti, determinante sarebbe stata la volontà dell'attore di voler intraprendere un percorso di sostegno psicologico, per poter venire fuori dal tunnel della ludopatia. Ceccherini si è infatti rivolto al Servizio per le Dipendenze, dove gli sarebbe stata diagnosticato il Disturbo da gioco d'azzardo. La presenza della sua compagna, inoltre, con la quale vive a Pistoia da qualche tempo, sarebbe stata fondamentale anche per la scelta dell'attore di sottoporsi a un trattamento sanitario che potesse migliorare le sue condizioni psicofisiche, riportandolo a condurre una vita più regolata.