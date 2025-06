Mark Ruffalo ricorda Alvaro Vitali: “Un pensiero all’attore scoperto da Fellini, è qui con noi”

video suggerito

Da Lino Banfi a Mark Ruffalo, sono in tanti che in queste ore stanno dedicando un pensiero ad Alvaro Vitali. La fama dell'indimenticabile Pierino del cinema italiano, scomparso martedì 24 giugno, attraversa oceani, così l'attore americano – ospite di un evento a Roma – ha voluto omaggiarlo con un ricordo.

Mark Ruffalo omaggia Alvaro Vitali

"Un pensiero e un omaggio ad un attore che è stato scoperto da Fellini, Alvaro Vitali. Alvaro è qui con noi, addio Alvaro". Con queste parole Mark Ruffalo ha voluto ricordare il collega, scomparso per una broncopolmonite recidiva lo scorso 24 giugno. L'occasione gli è stata presentata nel corso dell'undicesima edizione de Il Cinema in Piazza, un evento organizzato dalla Fondazione Piccolo America. Così, l'attore americano ha potuto ritagliarsi uno spazio per omaggiarlo, celebrando il talento e l'eredità lasciata nel cinema. A poche ore dal funerale dell'attore, anche il titolare del Bar Cristal a Casal Palocco ha parlato di Vitali e del loro legame di amicizia:

La prima volta che l'ho incontrato abbiamo litigato. È venuto qui al bar e c'è stata un'incomprensione in cassa, lui si era un po' alterato, io mi sono alterato, ma poi ci siamo messi a ridere.

Perché Mark Ruffalo è a Roma in questi giorni

Oltre alla sua partecipazione alla manifestazione del 25 giugno, Mark Ruffalo non mancherà ad un altro evento cinematrografico nella Capitale. Oggi, giovedì 26 giugno, sarà presente anche al Cinema Troisi dove insieme al regista Bennett Miller, presenterà Foxcatcher, il film che ha segnato una svolta importante nella sua carriera. Questo thriller psicologico ha ottenuto cinque nomination agli Oscar, tra cui quella di Ruffalo come Miglior attore non protagonista.