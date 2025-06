Stefania Corona ai funerali di Alvaro Vitali, c’è anche sua figlia Sara: assente Ennio, unico figlio dell’attore Ai funerali di Alvaro Vitali presente la ex moglie Stefania Corona con la figlia Sara. Assente Ennio, unico figlio biologico dell’attore: “È al nord”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

È stato un addio sobrio quello rivolto ad Alvaro Vitali nella chiesa di San Pancrazio a Roma. Alle 14:54 il feretro dell'attore romano arriva sul sagrato, accolto da poche decine di persone che hanno voluto salutare per l'ultima volta l'indimenticabile Pierino del cinema italiano. Tra i primi ad arrivare, subito dopo Carlo Verdone e lo scrittore Fulvio Abbate, c'è Sara, figlia di Stefania Corona e considerata figlia acquisita da Alvaro Vitali. Assente Ennio, unico figlio biologico dell'attore. Il momento è stato documentato dalle telecamere di Fanpage.it.

"L'altro figlio? Ennio è al nord"

Come mostrano le telecamere di Fanpage.it, è proprio Fulvio Abbate a rivolgere una domanda diretta alla ragazza, quasi come se non ricordasse fossero due: "Quanti figli siete?". La risposta di Sara: "Due. L'altro è Ennio, ma non viene. È al nord". L'unico figlio biologico di Alvaro Vitali non è potuto essere presente nell'ultimo saluto al padre, stando alle parole della figlia acquisita dalla sua ex moglie pare per la gestione dei figli. Nessun commento è stato fatto a riguardo né prima né dopo la funzione in Chiesa.

Alvaro Vitali e Stefania Corona (anni 2000)

Una cerimonia intima, lontana dai riflettori

La cerimonia funebre si svolge in un clima di grande riservatezza, lontano dal clamore che aveva caratterizzato gli anni d'oro della carriera di Vitali. Sul sagrato della chiesa ci sono persone comuni, tra familiari e amici stretti dell'attore scomparso a causa di una broncopolmonite recidiva. La presenza di personaggi noti del mondo dello spettacolo è ridotta all'osso. Oltre a Carlo Verdone, che aveva condiviso con Vitali l'ultimo set cinematografico (il regista lo ha voluto in Vita da Carlo 4, che uscirà in autunno), e al già citato scrittore Fulvio Abbate, presente il solo regista e sceneggiatore Sergio Martino. Per questo motivo Verdone è stato accolto dai ringraziamenti dei presenti, essendo l'unico grande nome del cinema accorso a rendergli omaggio con l'ultimo saluto.