Marina La Rosa contro i naufraghi dell’Isola: “Un neurone per Gianmaria. Cecchi Paone? Che tristezza” Marina La Rosa ha seguito la quarta puntata dell’Isola 2023 ieri sera e non ha nascosto i suoi pensieri. Su Twitter ha detto la sua riguardo alcuni naufraghi: “Gianmaria, un uomo, un neurone. Cecchi Paone? Che tristezza farsi notare per le proteste, ma non avrebbe nient’altro di cui far parlare di sé”.

A cura di Gaia Martino

Marina La Rosa, la concorrente del primo storico Grande Fratello, ieri sera, senza peli sulla lingua, ha commentato la quarta puntata dell'Isola dei Famosi 2023 andata in onda in prima serata su Canale 5. Senza troppi giri di parole ha detto la sua riguardo alcuni naufraghi, tra cui Alessandro Cecchi Paone, Nathaly Caldonazzo e Gianmaria Sainato.

I commenti di Marina La Rosa sui naufraghi dell'Isola

L'ex gieffina Marina La Rosa ieri ha seguito la quarta puntata dell'Isola dei Famosi 2023 e non si è trattenuta dal dire la sua riguardo alcuni concorrenti. In primis spicca il commento contro Gianmaria Sainato, 28enne noto per aver partecipato al reality Riccanza, su Twitter: "Gianmaria.. un uomo, un sorriso, un neurone" ha scritto. Poi quello su Alessandro Cecchi Paone dopo il botta e risposta con Ilary Blasi: "Corsi e ricorsi. Che tristezza però farsi notare unicamente per le proteste. Ah già, d’altronde non avrebbe nient’altro per cui far parlare di sé. Povero Paone". Infine ha scritto un tweet su Nathaly Caldonazzo, naufraga molto chiacchierata dell'edizione in corso: "Della Caldonazzo restano solo le ossa. Anzi no, le ossa e le protesi".

Lo scontro in diretta tra Cecchi Paone e Ilary Blasi

Alessandro Cecchi Paone ieri sera non ha nascosto la sua insofferenza in Honduras e dopo la decisione del programma di dividere le coppie in gara, il naufrago ha espresso il suo dissenso riguardo la separazione dal fidanzato Simone Antolini dal quale non intende allontanarsi: "Siamo stati interpellati come coppia, e in coppia abbiamo accettato, in coppia ce ne andiamo". Ilary Blasi non ha apprezzato le lamentele del concorrente e così dopo aver provato a farlo ragionare, spazientita ha sbottato: "Alessandro però questa è la seconda volta che fai l'Isola, ci sei ritornato, sapevi cosa aspettarti".