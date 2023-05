Chi è Gian Maria Sainato, modello e nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi 2023 Gian Maria Sainato è uno dei nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023. Il modello e influencer, originario di Sapri, ma ormai da anni a Milano, ha iniziato la sua carriera in tv con “Riccanza”. In Honduras è arrivato per fare coppia con Pamela Camassa.

Gian Maria Sainato è uno degli ultimi concorrenti ad aver iniziato il suo percorso all'Isola dei Famosi. È diventato noto prima come modello, poi per aver partecipato al reality Riccanza, oltre che per il suo lavoro da influencer. Originario di Sapri, ha 28 anni e da diverso tempo si è allontanato dalla sua città natale. Dopo il suo arrivo in Honduras, ha iniziato a giocare accanto a Pamela Camassa.

Chi è Gian Maria Sainato, modello e naufrago all'Isola dei Famosi 2023

Nato a Sapri, in provincia di Salerno, nel 1995 Gian Maria Sainato dopo aver terminato gli studi superiori, matura l'idea di lasciare la sua città per trasferirsi altrove e tentare la carriera nel mondo della moda. Nel 2012, infatti, si trasferisce a Milano, dove inizia la sua carriera da modello, che mette in mostra anche sui social, dove sin da subito ottiene ottimi riscontri e, di fatti, guadagna velocemente numerosi followers su Instgram e bastano pochi anni per affermarsi come influencer. Proprio grazie al suo exploit sui social, ottiene anche la sua prima esperienza televisiva, prendendo parte nel 2016 al docu-reality "Riccanza", al quale hanno preso parte anche Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Dopodiché sostiene alcuni provini per poter entrare al Grande Fratello Vip, ma non farà mai il suo ingresso nella casa più spiata d'Italia. Intanto partecipa come opinionista nei programmi di Barbara D'Urso e dal 17 aprile 2023 è uno dei concorrenti dell'Isola dei Famosi 17.

La vita privata di Gian Maria Sainato

Gian Maria Sainato è un personaggio particolarmente riservato e, pur pubblicando svariati contenuti su Instagram, non ha mai condiviso nulla che fosse legato alla sua sfera privata. Quando ha partecipato al reality Riccanza, aveva da poco iniziato a frequentare una ragazza, Martina, ma dopo quella liaison le notizie in merito al suo privato sono andate via via scemando. In un'intervista a Vanity Fair del 2018, il modello aveva dichiarato apertamente la sua omosessualità, dichiarando di essere innamorato di un uomo, da oltre un anno, e di aver trovato la sua serenità, ma aveva poi aggiunto:

Non saprei nemmeno io stesso definire il mio orientamento. Ho avuto relazioni sia con donne che con uomini, e lo stesso potrebbe accadere in futuro. Amo ciò che amo, senza preclusioni. Ai miei follower faccio vedere poco della mia vita privata.

In quell'occasione ha raccontato di aver subito episodi di bullismo, quando ancora viveva a Sapri: "Mi arrivavano alle orecchie voci molto cattive e offensive. Anche se gli attacchi non mi venivano fatti in modo diretto, guardandomi in faccia. E la cosa che mi ha fatto più male è sapere che a colpirmi erano persone che consideravo molto vicine a me, dalle quali non me lo sarei mai aspettato". Al momento, però, pare che non ci sia nessuna frequentazione all'orizzonte e quindi Gian Maria Sainato sia single.