Mariano Bruno dopo Made in Sud è tornato con Senza Copione, uno show improvvisato con una ruota che sceglie gli sketch Con una ruota capricciosa che sceglie di cosa parlare e zero copione, Mariano Bruno ribalta le regole della comicità: dall’esperienza televisiva di Made in Sud al palco minimalista dove il caso e l’improvvisazione regnano sovrani. Un ritorno all’essenza della risata, dove il pubblico non guarda lo spettacolo, ma ne diventa parte. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

Dismessi i panni di Pigroman, Mariano Bruno è diventato il suo esatto opposto: dinamico, versatile, sempre pronto a giocare col pubblico, basandosi sull'improvvisazione. Qualcosa sta cambiando nel mondo della comicità napoletana e anche lui, come tanti colleghi che hanno condiviso l'esperienza della forte popolarità televisiva di Made in Sud, sta tornando a un contatto diretto con il pubblico più genuino, più interattivo. Con "Senza Copione", in scena da novembre 2024, Mariano Bruno gira l'Italia con una scena minimalista e con una ruota che sceglie gli sketch e i momenti da mettere in scena. Il divertimento è garantito.

La ruota è la regina della serata

Al centro del palco troneggia lei, la ruota, definita dallo stesso Bruno "la vera star della serata" – un'entità capricciosa che spara temi a caso e sfida il comico a trasformarli in oro. Non si tratta solo di assistere a uno show: siamo tutti complici di un esperimento comico dal vivo, dove il pubblico respira, suggerisce, e diventa parte essenziale del meccanismo creativo. Uomo-donna, delinquenza, i social, estetica, codice della strada, i telefonini, l'infanzia. Tutti temi caldissimi che ci accomunano tutti. Ogni giro di ruota spalanca un universo di possibilità e nessuno – nemmeno Bruno – sa dove si atterrerà. Questo elemento di "pericolo costante" contribuisce a rendere viva ed elettrizzata la sala fino alla fine.

Può succedere di tutto

Gli sketch si susseguono uno dopo l'altro. Passiamo dalle parodie degli ambiti familiari – suocere, cenoni, rapporti sessuali – a momenti di puro coinvolgimento del pubblico. È qui che Bruno dà il meglio nel politicamente scorretto: cerca i migliori professionisti presenti in sala (giudici, avvocati, medici) e, in maniera assolutamente arbitraria, li fa sedere in prima fila a scapito di altri spettatori. Questi ultimi, nonostante abbiano pagato per i loro posti, vengono "retrocessi" in decima fila solo magari perché di professione sono rappresentanti. In questi momenti tutto il pubblico si sente parte dello spettacolo, avendo già accettato all'ingresso che con Bruno ci si può aspettare qualsiasi cosa.

Si ride molto con poco

Senza Copione è puro divertimento dal vivo. La dimostrazione che la generazione di comici cresciuta a Made in Sud sta cercando il proprio posto nel mondo attraverso il proprio istinto, la propria idea, il proprio linguaggio, senza mai perdere il contatto con il pubblico. Si ride molto con poco, questo è il senso di tutto. Mariano Bruno è in stato di grazia.