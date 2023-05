Maria Giovanna Maglie, il marito Carlo Spallino e l’amica Francesca Chaouqui con lei fino alla fine La giornalista è scomparsa all’età di 70 anni. Qui ripercorriamo la carriere, dagli anni da inviata all’estero a quelli da opinionista, fino alla malattia, con le persone a lei più care che sono state al suo fianco.

A cura di Andrea Parrella

Maria Giovanna Maglie è morta nelle scorse ore. La giornalista aveva 70 anni ed è deceduta a seguito di gravi problemi di salute. Nel corso della sua carriera, pur dimostrandosi divisiva, ha rappresentato una voce importante nel dibattito politico italiano, sia negli anni della sua militanza a sinistra e della collaborazione con l'Unità, per cui si occupava di politica internazionale in America Latina, sia negli ultimi anni, con la svolta a destra e le posizioni più radicali. Un percorso che in particolare negli ultimi anni era stato segnato dal presenzialismo televisivo che l'ha resa uno dei volti più riconoscibili dei talk show politici.

La carriera di Maria Giovanna Maglie, gli inizi a L'Unità

Originaria di Venezia, Maria Giovanna Maglie si è trasferita a Roma nei primi anni sessanta, quelli della sua formazione, laureandosi in Filosofia alla . A fine anni Settanta e al 1987 ha lavorato per l'Unità come inviata in America Latina occupandosi di politica internazionale. Negli anni successivi lascia l'Unità per divergenze ideologiche con il Partito Comunista Italiano e passa poco dalla sua assunzione in Rai, nel 1989, grazie al sostegno di Bettino Craxi. Per il Tg2 è stata inviata in Medio Oriente durante la prima guerra del Golfo, per poi diventare corrispondente da New York.

Lo scandalo e l'uscita dalla Rai

L'uscita dalla Rai di Maria Giovanna Maglie, che è morta il 23 maggio 2023, risale al 1993 e fu particolarmente fragorosa. Si dimise, infatti, a seguito di uno scandalo riguardante presunti rimborsi spese gonfiati durante i suoi soggiorni all'estero. La trafila processuale si chiuse un anno dopo con l'archiviazione richiesta dal pubblico ministero per insussistenza del reato di truffa, in quanto le note spese contestate, per quanto cospicue, non contenevano fatture false.

Negli anni successivi ha avuto diverse collaborazioni con molti quotidiani e radio, da il Giornale, Il Foglio, la Rai, Radio Radicale e Radio 24, Libero, Dagospia oltre ad aver scritto libri e curato documentari. In seguito ha partecipato, da opinionista, a trasmissioni televisive di politica e intrattenimento come L'isola dei famosi, La sposa perfetta, La vita in diretta, L'Arena e Stasera Italia. Negli ultimi anni era stata aperta sostenitrice del segretario della Lega Matteo Salvini, cosa che l'aveva portata al centro di ipotesi di conduzione di un programa di commento politico per volere dell'allora direttrice di Raiuno, Teresa De Santis. Il progetto, tuttavia, non è stato mai realizzato.

L'amore con il marito Carlo Spallino Centonze

Da anni Maria Giovanna Maglie era legata a Carlo Spallino Centonze, originario di Palermo e storico della cucina noto al grande pubblico televisivo per aver partecipato ad alcuni programmi molto noti, in particolare nel ruolo di giudice al programma di Rai1 La prova del cuoco e come esperto di galateo e cucina nel programma condotto da Bianca Guaccero Detto Fatto, su Rai2. L'ambito della cucina non è il solo in cui opera, Carlo Spallino Centonze è infatti anche designer di gioielli, arredatore, blogger ed esperto di storia del costume e della moda. Dalla relazione tra lui e Maria Giovanna Maglie non sono nati figli, la giornalista aveva parlato del compagno subito dopo l'uscita dall'ospedale, dedicandogli un pensiero:

La prima cosa che farò fuori dall'ospedale? Una bella passeggiata nel centro di Roma, anche se è sempre più lurido. Vorrei tanto prendermi un aperitivo a Campo dei fiori, guardando per aria. Con il mio compagno Carlo, mi sta sostenendo in modo incredibile.

L'amica Francesca Chaouqui

Molto stretto il rapporto tra Maria Giovanna Maglie e Francesca Chaouqui, che nel corso degli ultimi mesi aveva fornito aggiornamenti sulle sue condizioni di salute e che ha dato pubblicamente la notizia del decesso di Maglie, nelle prime ore della mattina del 23 maggio 2023. Così ha scritto sui social: "Amici miei, Maria Giovanna Maglie è tornata questa Mattina alla Casa del Padre. È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace".

I problemi di salute

La morte di Maria Giovanna Maglie è arrivata a seguito di un lungo periodo caratterizzato da problemi di salute. Alla fine del 2022 era stata la stessa Maria Giovanna maglie a far sapere dei suoi problemi di salute e di un lungo ricovero di circa due mesi. Maglie aveva così spiegato le ragioni della sua assenza in un'intervista a Fanpage.it: "Sto un po’ meglio. Ho avuto un intervento al cuore abbastanza importante che purtroppo, nel postoperatorio, ha avuto delle complicanze inaspettate. Questo ha allungato sia la malattia che la degenza. Sono stata male, con un’anemia violentissima". Sulle cause specifiche dell'operazione aveva detto: "Un aneurisma che non è scoppiato. Avevo, e grazie a Dio non ho più, un aneurisma dell’aorta".

Poche settimane prima aveva era stata la stessa giornalista a far sapere di aver avuto un malore durante la maratona elettorale del programma Quarta Repubblica, talk show condotto da Nicola Porro, cosa di cui i telespettatori non si erano effettivamente accorti, come lei stessa aveva sottolineato: "Ho avuto un malore che ho cercato di mascherare. Ho concluso il collegamento e poi ho spiegato che avevo bisogno di staccare. Non so nemmeno se ne siano accorti gli spettatori".