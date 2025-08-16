Mara Venier scoppia a piangere in diretta per Pippo Baudo: “Mi ha insegnato quello che so”
Mara Venier commossa per la morte di Pippo Baudo, avvenuta il 16 agosto all'età di 89 anni. La conduttrice, in collegamento con l'edizione straordinaria del TG1, non è riuscita a trattenere le lacrime parlando dell'amico e collega, che per lei è stato un punto di riferimento lavorativo e umano.
Mara Venier in lacrime per Pippo Baudo, le parole
In collegamento con il TG1, Mara Venier ha ricordato Pippo Baudo: "Questa notizia è stata per me devastante, non me l'aspettavo, anche se sapevo che non stava bene. Mi è sempre stato vicino, è stata una persona che ha fatto parte della mia vita". Per la conduttrice, lo storico volto tv è stato un punto di riferimento nella sua vita lavorativa (da lui ha raccolto il testimone di Domenica In) ma anche privata, soprattutto quando era legata a Renzo Arbore: "È una persona che ha sempre fatto parte della mia vita, anche Renzo è devastato, l'ho sentito poco fa. Eravamo molto uniti, solidali, tra noi c'era una profonda e vera amicizia". Poi si è interrotta con la voce rotta per l'emozione: "Sto malissimo, scusate".
"Gli devo molto come lavoro e consigli. Non ha mai avuto paura di niente, mi ha insegnanto quello che so. Di lui ho apprezzato il coraggio di dire sempre quello che pensava, era un uomo libero e lo è sempre stato", ha concluso Venier.