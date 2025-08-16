Mara Venier scoppia a piangere in diretta per Pippo Baudo: “Mi ha insegnato quello che so”

In collegamento con il TG1, Mara Venier si è commossa ricordando Pippo Baudo, morto il 16 agosto all’età di 89 anni: “Sapevo che non stava bene, ha sempre fatto parte della mia vita. Eravamo uniti e solidali, era un uomo libero e lo è sempre stato”.

Mara Venier in lacrime per Pippo Baudo, le parole

In collegamento con il TG1, Mara Venier ha ricordato Pippo Baudo: "Questa notizia è stata per me devastante, non me l'aspettavo, anche se sapevo che non stava bene. Mi è sempre stato vicino, è stata una persona che ha fatto parte della mia vita". Per la conduttrice, lo storico volto tv è stato un punto di riferimento nella sua vita lavorativa (da lui ha raccolto il testimone di Domenica In) ma anche privata, soprattutto quando era legata a Renzo Arbore: "È una persona che ha sempre fatto parte della mia vita, anche Renzo è devastato, l'ho sentito poco fa. Eravamo molto uniti, solidali, tra noi c'era una profonda e vera amicizia". Poi si è interrotta con la voce rotta per l'emozione: "Sto malissimo, scusate".

Pippo baudo e Mara Venier nel 1994

"Gli devo molto come lavoro e consigli. Non ha mai avuto paura di niente, mi ha insegnanto quello che so. Di lui ho apprezzato il coraggio di dire sempre quello che pensava, era un uomo libero e lo è sempre stato", ha concluso Venier.