spettacolo
video suggerito
video suggerito

Mara Venier scoppia a piangere in diretta per Pippo Baudo: “Mi ha insegnato quello che so”

In collegamento con il TG1, Mara Venier si è commossa ricordando Pippo Baudo, morto il 16 agosto all’età di 89 anni: “Sapevo che non stava bene, ha sempre fatto parte della mia vita. Eravamo uniti e solidali, era un uomo libero e lo è sempre stato”.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Elisabetta Murina
8 CONDIVISIONI
Immagine

Mara Venier commossa per la morte di Pippo Baudo, avvenuta il 16 agosto all'età di 89 anni. La conduttrice, in collegamento con l'edizione straordinaria del TG1, non è riuscita a trattenere le lacrime parlando dell'amico e collega, che per lei è stato un punto di riferimento lavorativo e umano.

Mara Venier in lacrime per Pippo Baudo, le parole

In collegamento con il TG1, Mara Venier ha ricordato Pippo Baudo: "Questa notizia è stata per me devastante, non me l'aspettavo, anche se sapevo che non stava bene. Mi è sempre stato vicino, è stata una persona che ha fatto parte della mia vita". Per la conduttrice, lo storico volto tv è stato un punto di riferimento nella sua vita lavorativa (da lui ha raccolto il testimone di Domenica In) ma anche privata, soprattutto quando era legata a Renzo Arbore: "È una persona che ha sempre fatto parte della mia vita, anche Renzo è devastato, l'ho sentito poco fa. Eravamo molto uniti, solidali, tra noi c'era una profonda e vera amicizia". Poi si è interrotta con la voce rotta per l'emozione: "Sto malissimo, scusate".

Pippo baudo e Mara Venier nel 1994
Pippo baudo e Mara Venier nel 1994

"Gli devo molto come lavoro e consigli. Non ha mai avuto paura di niente, mi ha insegnanto quello che so. Di lui ho apprezzato il coraggio di dire sempre quello che pensava, era un uomo libero e lo è sempre stato", ha concluso Venier.

Personaggi
8 CONDIVISIONI
Immagine
È morto Pippo Baudo, lo storico volto della televisione aveva 89 anni
Il ritorno in pubblico nell'aprile 2024, la foto in sedia a rotelle alla festa per i 90 anni di Pingitore
Le condizioni di salute degli ultimi anni: l’incidente domestico e la foto in sedia a rotelle
Mara Venier scoppia a piangere in diretta: “Mi ha insegnato quello che so”
Addio Pippo Baudo: l’uomo che ha inventato la TV senza volerla cambiare
Maria Cafagna
Il ricordo di Katia Ricciarelli ricorda: "Ci siamo sposati per amore, non si dimenticano 18 anni insieme"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views