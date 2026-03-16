Mara Venier piange per Bonaccorti: “È stato stupido allontanarsi, non mi aspettavo se ne andasse così”

Mara Venier si è commossa in diretta a Domenica In. La conduttrice ha parlato della lunga amicizia con Enrica Bonaccorti che si era bruscamente interrotta. Negli ultimi mesi, si erano ritrovate.

Mara Venier si è commossa in diretta a Domenica In mentre ricordava Enrica Bonaccorti. La conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime dopo un commento di Alberto Matano. Il giornalista ha fatto riferimento al bel gesto fatto da Venier, che ha voluto dedicare una parte della puntata di domenica 15 marzo alla conduttrice scomparsa a 76 anni per via di un tumore al pancreas. Matano ha spiegato: "Mara, sei una persona con un cuore veramente speciale, riesci a fare dei gesti grandi. Oltre a quello che noi vediamo, c'è la verità. E questa storia lo dimostra". A questo punto, la settantacinquenne si è commossa. Le due si erano ritrovate dopo un periodo burrascoso: "Noi eravamo molto amiche da ragazze, poi c'è stato quel lungo periodo in cui in maniera stupida ci siamo allontanate. Abbiamo recuperato tutto, ci siamo raccontate la nostra vita".

Le lacrime di Mara Venier per Enrica Bonaccorti. La conduttrice, ascoltando le parole di Alberto Matano si è commossa: "Avevamo ancora tanto da fare. Avevamo fatto tanti progetti insieme. Avevamo tanto da raccontarci. Questo è quello che mi fa male". Oggi ripensa a quel lungo periodo trascorso l'una lontana dall'altra, perché qualcuno aveva seminato discordia tra loro:

Ma perché abbiamo perso così tanto tempo? Ci volevamo così bene. Per colpa di qualche stron** che avrà detto a lei una cosa e a me un'altra. Bisogna chiarirsi, non bisogna perdere tempo. A volte non si fa in tempo. Noi siamo riuscite a recuperare.

Il fisico Valerio Rossi Albertini, che era legato a Bonaccorti da una intensa amicizia, ha fatto sapere alla padrona di casa di Domenica In che Enrica le era profondamente grata per avere riallacciato il loro rapporto. E ha aggiunto: "Nell'ultima fase della malattia ha detto ‘Ho avuto una vita bellissima, con alti e bassi, con tante delusioni, ma ho avuto una vita bellissima'".

L'amicizia tra Mara Venier e Enrica Bonaccorti. Le due avevano trascorso Natale insieme. Inoltre, si sentivano regolarmente: "Avevo trovato una casa vicino alla sua e lei mi diceva: ‘Ti rendi conto Mara? Siamo a cinque minuti, staremo sempre insieme'. Aveva davvero una forza incredibile". Ha ricordato, poi, la grande festa di compleanno che Bonaccorti aveva organizzato. C'erano oltre 300 persone, musica alta, tutti ballavano: "A un certo punto non si è sentita bene e l'ho accompagnata in camera da letto". Poco dopo, Mara Venier è tornata dagli invitati e li ha rimproverati per il baccano: "Mi sono anche innervosita". Quando è tornata da Enrica e le ha chiesto come mai avesse organizzato una festa tanto grande, la conduttrice le ha risposto: "Ho voluto tutto io perché quest'anno ci sono e l'anno prossimo non so. È stata lei a rincuorare me anche nell'ultima telefonata". E ha concluso: "Se n'è andata via troppo presto e in maniera veloce, non me l'aspettavo proprio".