Caterina Balivo piange in tv ricordando Enrica Bonaccorti, Giancarlo Magalli: “Era un’amica vera”

Si è spenta all'età di 76 anni, a seguito delle complicanze di un tumore al pancreas, Enrica Bonaccorti. A ricordarla, nel salotto televisivo del La Volta Buona, tanti ospiti, ma soprattutto Giancarlo Magalli che, per la conduttrice, era il suo "figlio televisivo". Nel ricordarla, Caterina Balivo non è riuscita a trattenere le lacrime, lasciandosi andare a un momento di commozione in diretta.

Il ricordo di Giancarlo Magalli

Le prime parole, dopo l'apertura della trasmissione, sono proprio quelle di Giancarlo Magalli che di Enrica Bonaccorti era stato autore di uno dei programmi che l'ha avvicinata ancor di più al pubblico, ovvero Pronto chi gioca. Il conduttore, che fino a quel momento non era ancora mai comparso in video, racconta il primo incontro e l'inizio del lavoro con Bonaccorti:

Ero anche in video per la prima volta, ero l'autore del programma, come lo ero stato di Pronto Raffaella. Nel 1985 ci trovammo a dover sostituire Raffaella, ci abbandonò, era un successo enorme, invece Brando Giordani suggerì il nome di Enrica, lei faceva un programma molto serio, che si chiamava Italia Sera, e lei faceva la giornalista, molto seria, la prendemmo come una sfida e la cambiammo e lei si fece cambiare. Le dicemmo: hai presente i copioni? Non ci sono più. E lei fu bravissima. A Pronto ci gioca c'erano tante persone.

Per lei, Magalli ha scritto anche alcune canzoni, dal momento che Enrica Bonaccorti è sempre stata una presenza versatile: attrice, conduttrice, scrittrice, opinionista, era riuscita ad abbracciare lo spettacolo in ogni sua forma, nella sua carriera così sfaccettata.

La commozione di Caterina Balivo e le parole di Magalli

Dopo una serie di ricordi, affidati ai personaggi presenti in studio, è di nuovo Caterina Balivo a parlare, ricordando l'ultima apparizione di Enrica Bonaccorti proprio nel suo salotto tv, giusto un mese fa. La conduttrice, che in apertura della trasmissione aveva evidenziato l'eleganza e la signorilità di Bonaccorti e della sua televisione, non è riuscita a trattenere le lacrime nell'introdurre un altro ricordo, a lei si aggiunge Giancarlo Magalli che interviene dicendo: