Enrica Bonaccorti, da Mara Venier a Caterina Balivo, tutti i ricordi: “Un pezzo della nostra vita”

La notizia della morte di Enrica Bonaccorti ha attraversato in poche ore il mondo della televisione italiana, lasciando dietro di sé una scia di messaggi, ricordi e lacrime. I programmi televisivi hanno stravolto le scalette. Programmi come Storie Italiane hanno ospitato esperti e amici storici della conduttrice morta a 76 anni in seguito a un tumore al pancreas. Annunciati cambi di programmazione: Pierluigi Diaco ha annunciato che la puntata di oggi di BellaMà, in onda alle 16 su Rai 2, sarà interamente dedicata a Bonaccorti, con la sua ultima intervista nello studio del programma.

Mara Venier ha ricordato Enrica Bonaccorti con poche parole, affidate a Instagram, e un cuore spezzato. Mara Venier — che negli ultimi mesi difficili era tornata vicina all'amica — non ha cercato la frase elaborata. Non ce n'era bisogno.

"Cara Enrica, giusto un mese fa eri da noi con la reunion di Non è la Rai e con Giancarlo, tuo figlio televisivo", ha scritto la conduttrice de La volta buona, Caterina Balivo. "Ti ho sempre ammirato per la tua ironia, intelligenza e raffinatezza. Grazie per i tanti consigli e la fiducia che mi hai sempre dato." Un saluto che è anche una fotografia: un mese fa era ancora lì, in studio, a sorridere.

Tra le voci più intense della giornata c'è quella di Yvonne Sciò, regista e attrice che con Bonaccorti aveva condotto la prima edizione di Non è la Rai nel 1991, insieme ad Antonella Elia. Con la voce spezzata, ha raccontato all'Adnkronos che cosa significava lavorare con lei: "Nel mondo della televisione non è facile, c'è sempre qualcuno che vuole farti le scarpe, ma lei è riuscita ad affrontare tutto, senza mai lamentarsi, mentre cresceva da sola sua figlia Verdiana." L'ultimo ricordo è privato e nitido: "Qualche mese fa era venuta a trovarmi nella mia casa al mare. Le avevo preparato un picnic sull'erba. Prima di andare via mi ha abbracciata e mi ha detto: ‘Speriamo di rivederci'."

A Storie Italiane, la trasmissione di Eleonora Daniele, sono intervenuti in più riprese colleghi e amici. Massimo Dapporto ha tenuto il tono basso, quello di chi porta un dolore vero: "Abbiamo lavorato insieme, fatto tante cose. È una notizia che mi addolora molto." Alba Parietti e Maria Teresa Ruta hanno ripercorso la carriera della conduttrice, restituendo la misura di una presenza che aveva attraversato decenni di televisione italiana.

Non solo il mondo dello spettacolo. L'infettivologo Matteo Bassetti ha affidato all'AGI un ricordo che mescola il lutto personale — "anche la mia mamma ci è stata portata via da questo tumore" — a un appello sulla prevenzione. Il tumore al pancreas, ha spiegato, "è aggressivo, spesso asintomatico nelle fasi iniziali", il che rende la diagnosi precoce rara e difficile. "Far diventare pop la malattia, come ha fatto Bonaccorti, mi auguro serva a fare ancora di più sulla prevenzione." Poi il saluto: "Grazie Enrica. Buon viaggio."