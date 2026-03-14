Funerali di Enrica Bonaccorti, le parole di Renato Zero: “La morte non la cancella”

A due giorni dalla scomparsa di Enrica Bonaccorti, sono stati celebrati i funerali, alle ore 15 di sabato 14 marzo, nella Chiesa degli Artisti a Roma. Un ultimo saluto alla conduttrice e volto caro al pubblico italiano, morta all'età di 76 anni a causa dell'aggravarsi di un tumore al pancreas.

Per lei erano presenti tante persone legate a Bonaccorti, parenti e amici, ma anche tanti seguaci del suo lavoro, praticato per tanti anni in alcuni dei programmi più seguiti della storia della televisione. "Eravamo amiche, ci siamo sempre confidate fino a poco tempo fa", racconta Valeria Fabrizi, presente in chiesa e commossa: "Quando è morto mio martio è venuta a prenderci con l'auto, ci ha seguite al cimitero e fino a sera tardi è rimasta lì con noi". Tra i presenti anche Veronica Gentili, che intervistata da Domenico Marocchi per il programma Bar Centrale ha ricordato così Bonaccorti poco prima dell'inizio della celebrazione: "Una donna che resta un esempio per tutte le donne che si accostano alla televisione negli anni successivi. Ha sempre avuto il coraggio di mischiare registri, sfumature. Non si è mai contenuta nel poter toccare tutti gli argomenti, con un tocco di ironica che rendeva tutto differente".

L'ingresso in chiesa del feretro è stato accompagnato da La Lontananza, la canzone di cui Enrica Bonaccorti aveva scritto il testo, cantata da Domenico Modugno. Nel corso dell'omelia, pronunciata da Monsignore Staglianò, sono state lette anche le parole scritte da Renato Zero per la sua cara “Sorella, amica, complice. Enrica penetra l’invisibile, vede le assenze e le dona voce. Percepisci i sorrisi, l’ironia pungente e li trasforma in parole. La morte non ha cancellato nulla di tutto questo, lo ha solo trasformato”. Tra Bonaccorti e Renato Zero c'era sempre stato un rapporto di grande affetto e in questi giorni sono state mostrate in diversi programmi televisivi le immagini di un concerto recente dell'artista, che durante l'esibizione ha voluto salutare proprio Bonaccorto, presente tra il pubblico, omaggiandola dell'applauso della platea e abbracciandola calorosamente. Stando a quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, la salma dovrebbe uscire dalla chiesa sulle note de ‘Il cielo’ di Renato Zero.