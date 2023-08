Manuela Carriero tronista, il commento dell’ex Luciano Punzo: “Le auguro di trovare ciò che desidera” Dopo l’annuncio di Manuela Carriero nuova tronista di Uomini e Donne, arriva il commento di Luciano Punzo, il suo ex fidanzato conosciuto a Temptation Island nel 2021: “Sono contento per lei”, le parole tra le stories.

A cura di Gaia Martino

Luciano Punzo commenta la partecipazione di Manuela Carriero, sua ex fidanzata, a Uomini e Donne. In questo pomeriggio di giovedì 24 agosto il dating show di Maria de Filippi ha riaperto le porte in attesa della messa in onda ed ha annunciato i nuovi protagonisti del Trono Classico. Sulla poltrona rossa della nuova stagione siederà l'ex volto di Temptation Island, la 34enne di Brindisi desiderosa di trovare l'amore dopo la dolorosa rottura dall'ex concorrente del Grande Fratello VIP. "Le auguro di trovare ciò che desidera", il commento di Punzo.

Le parole di Luciano Punzo su Manuela Carriero

"Sono contento per lei, le auguro di fare un bellissimo percorso e di trovare tutto ciò che lei desidera": così Luciano Punzo ha risposto alla curiosità di un fan desideroso di sapere cosa pensasse della partecipazione della sua ex a Uomini e Donne. I due si sarebbero detti addio, definitivamente, lo scorso maggio. "Dopo la fine di una relazione per me molto importante per la quale ho sofferto molto, mi sono trasferita a Roma" ha infatti raccontato la nuova tronista nel video di presentazione realizzato per il programma. Oggi lui ha ritrovato l'amore tra le braccia di Sabrina Nasti.

La storia di Luciano Punzo con Sabrina Nasti dopo Manuela Carriero

Luciano Punzo lo scorso luglio ha presentato ai suoi followers di Instagram la nuova fidanzata, Sabrina Nasti, la prima dopo la storia naufragata con Manuela Carriero. Oggi, come da lui spiegato tra le stories, è molto coinvolto nella nuova storia d'amore: "Mi sento molto bene, quello che mi sta succedendo è qualcosa di importante e speciale" ha scritto a corredo di una foto scattata insieme a lei durante un viaggio in America. Sabrina Nasti, seguita su Instagram da oltre 10 mila utenti, si definisce un'artista e scrittrice nel suo blog che porta il suo nome e nel quale condivide riflessioni e consigli con i lettori.