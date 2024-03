Manuela Blanchard di Bim Bum Bam: “Paolo Bonolis è sparito, ma mi farebbe piacere incontrarlo di nuovo” A quarant’anni di distanza da Bim Bum Bam, il programma per bambini degli anni ’80, torna a parlare Manuela Blanchard in una intervista per La Repubblica: “Bonolis? Mi piacerebbe incontrarlo ancora ma non lo sento più”. Cosa fa oggi la conduttrice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A quarant'anni di distanza da quella storica edizione di Bim Bum Bam, il programma per bambini degli anni '80, torna a parlare Manuela Blanchard in una intervista per La Repubblica. Oggi vive in Brianza, lontano dalla grande città, e racconta di aver perso i contatti con il suo vecchio collega, Paolo Bonolis: "È sparito ma mi farebbe piacere incontrarlo di nuovo".

Le parole di Manuela Blanchard

Manuela Blanchard, che oggi ha 64 anni, ha raccontato che quello di Bim Bum Bam è stato un periodo strepitoso: "C'eravamo solo noi e pochi altri. Non puoi immaginare quanta gente ancora mi ferma, mi abbraccia per strada e piange. Sì, hai capito bene: piange. Abbiamo segnato l'infanzia di molti. Si crea un'emozione che è difficile da spiegare". Ha raccontato ancora: "Trovare ancora i miei ex bambini con gli occhi luccicanti che mi dicono: ‘Sei stata la mia compagnia’ non è una cosa da poco. E oggi oltre ai selfie in tanti mi chiedono un autografo".

Manuela Blanchard oggi: ecco che cosa fa la ex conduttrice di Bim Bum Bam

Manuela Blanchard da tempo non va più in televisione. Oggi vive in Brianza, nel paese di Sirtori, e insegna Tai Chi oltre a essere una naturopata. Ha un figlio di nome Michael, oggi musicista nato nel 1985 dalla relazione con Vittorio Bianco, anche lui musicista. Proprio per la relazione con quest'ultimo, Manuela decise di cambiare il suo cognome d'origine che è Beillard assumendo il nome d'arte di Manuela Blanchard, bianco in francese. È cintura nera di judo, karate sankukai, shotokan. Insegna Shaolin Quan, Tai ji Quan e Baduanjin presso la scuola che ha aperto a San Damiano di Brugherio. Manuela Blanchard resta un simbolo assoluto della nostra infanzia proprio grazie a Bim Bum Bam, il programma contenitore di cartoni animati che è cult per tante generazioni.