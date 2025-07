Lutto per Sharon Stone, è morta a 91 anni la mamma Dorothy Marie: il messaggio sui social

È morta la mamma di Sharon Stone, Dorothy Marie. La donna aveva 91 anni e lavorava come contabile presso l'azienda di utensili e stampi fondata dal marito. A darne notizia l'attrice stessa con un messaggio pubblicato su Instagram nella giornata del 21 luglio. Stando a riporta il quotidiano Daily Inter Lake, il decesso sarebbe avvenuto in realtà lo scorso 26 marzo.

Sharon Stone annuncia la morte della mamma

Con un post pubblicato su Instagram nella serata del 21 luglio, Sharon Stone ha annunciato la morte della mamma Dorothy Marie. "La mia divertente e complessa mamma è morta. Prodotto dell'ultima depressione, non facciamolo più. Proteggiamo e prendiamoci cura di lei", ha scritto ad accompagnare una loro foto insieme. La donna aveva 91 anni e, stando a quanto riporta People, lavorava come contabile presso l'azienda di utensili e stampi fondata dal marito Aggressive Forge. Era originaria della Pennsylavania, ma dopo la morte del marito si era divisa tra Lakeside, Montana e Beverly Hills. Oltre a Sharon Stone, lascia altri due figli, Kelly e Michael.

Il rapporto tra Sharon Stone e la madre Dorothy Marie

Sharon Stone e la madre Dorothy erano molto legate e diverse volte l'attrice aveva pubblicato sui social alcune loro foto insieme, come in occasione di uno degli ultimi compleanni della donna nel 2023. Qualche anno prima, nel 2021, stando a quanto riporta People Dorothy era stata colpita da un ictus acuto. Stone aveva anche parlato più volte di che tipo di madre era stata Dorothy per lei, precisando come tra le regole della famiglia ci fosse il femminismo. Una delle frasi che la donna ripeteva spesso alla figlia era: "Ti ho insegnato a stare in piedi sulle tue dannate gambe", rispondendo alla sua domanda: "Mamma, perché non mi lasci mai appoggiarmi a te?".