Lutto per l’ex concorrente del GF Simona Salvemini, è morta la madre: “Lasci un vuoto incolmabile” Simona Salvemini, ex concorrente del GF ed ex fidanzata di Filippo Bisciglia, dice addio alla madre la cui morte è stata improvvisa e repentina: “Sono ancora incredula che tu non ci sia più, ti ho amato più della mia vita”.

A cura di Gaia Martino

L'ex concorrente del Grande Fratello Simona Salvemini dice addio alla madre. La 45enne milanese con un Instagram story ha reso pubblica la notizia, condividendo con i fan il suo dolore. "Te ne sei andata improvvisamente" ha scritto nel lungo messaggio per lei: "Ti ho amato più della mia vita". L'ex fidanzata di Filippo Bisciglia e Biagio D'Anelli incredula per l'improvvisa e repentina scomparsa ha salutato per sempre la sua mamma.

L'addio di Simona Salvemini alla madre

Simona Salvemini tra le sue Instagram story nelle ultime ore ha condiviso il suo saluto alla mamma, una morte repentina e inaspettata se l'è portata via.

Mammina mia te ne sei andata improvvisamente, una donna amata da tutti per la tua bontà e per il tuo animo buono. Mi hai lasciato con un vuoto incolmabile.

L'ex concorrente del Grande Fratello ed ex fidanzata di Filippo Bisciglia ha continuato: "Mi farò forza per te che volevi vedermi sempre felice e serena. Chi ti ha conosciuto e avuto la fortuna di incontrarti è ancora incredula che tu non ci sei più. Ti ho amato più della mia vita".

Il GF Vip nel 2006 e la storia con Filippo Bisciglia

Simona Salvemini e Filippo Bisciglia erano insieme nel cast del Grande Fratello nel 2006, edizione nella quale si sono innamorati. Allora il conduttore era fidanzato con Flora Canto, attuale compagna di Enrico Brignano e chiuse la relazione in diretta con lei per viversi la sua nuova love story con la milanese. Nonostante la storia non decollò, i due sono rimasti tutt'oggi in ottimi rapporti: "Sono passati quindici anni ma il bene e l'affetto non passerà mai" scrisse Bisciglia su Instagram lo scorso ottobre. Oggi Simona Salvemini ha avuto una storia d'amore anche con Biagio D'Anelli, interrotta quando lui al Grande Fratello 11 flirtava con altre ragazze. La cara amica di Melissa Satta pubblica molti scatti in compagnia di lei e del figlio Maddox Prince Boateng. Oggi piange la scomparsa della madre.