Luigi Bacialli aggredito da un uomo per strada, il direttore di Tg Medianordest in ospedale

Direttore di Tg Medianordest Luigi Bacialli è stato aggredito alla testa da un uomo mentre era per strada a Treviso. Passeggiava col cane quando è stato aggredito: ora si trova in ospedale.

Luigi Bacialli, direttore di Tg Medianordest, è stato aggredito da uno sconosciuto dopo un litigio in strada e ora si trova ricoverato in ospedale. È successo questa mattina, venerdì 19 dicembre, mentre il giornalista di 71 anni portava a passeggio il suo cane. Ora si trova all'ospedale di Treviso per accertamenti dopo essere stato colpito alla testa. L'aggressore si sarebbe dileguato dopo l'episodio.

Il Corriere fa una ricostruzione di quanto accaduto, e fa sapere che Luigi Bacialli si trovava a passeggio nel centro storico della città veneta con il suo cane quando ha avuto un diverbio con un uomo: avrebbe permesso che il cane urinasse vicino al portone di una palazzina – la stessa in cui vivrebbe lo sconosciuto – prima di provare a pulire con dell'acqua. Si sarebbe scusato, ma l'uomo lo avrebbe subito insultato, poi aggredito lasciando che sbattesse la testa contro il portone del palazzo.

In molti hanno espresso solidarietà e vicinanza al giornalista, tra questi anche il Sindacato giornalisti veneto e l'Ordine regionale che ha spiegato che "L’episodio ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e il trasferimento in pronto soccorso per accertamenti a seguito di un sospetto trauma cranico. Sindacato e Ordine esprimono a Luigi Bacialli la propria vicinanza personale e professionale, augurandogli una pronta e completa guarigione".

A rompere il silenzio anche Alberto Stefani, Presidente della Regione Veneto dallo scorso 5 dicembre, riporta il Corriere. "Quanto accaduto mi ha colpito profondamente. Si tratta di un episodio inaccettabile. Non è possibile essere aggrediti con quella violenza, in pieno centro città, e per un motivo futile, finendo in ospedale" – ha dichiarato il governatore della Regione – "Mi auguro che il responsabile di quanto accaduto venga individuato con celerità e punito di conseguenza".