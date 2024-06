Ludovico Tersigni risponde a Emily Ratajkowski: “Gli uomini gentili ci sono, ma stanno bene anche soli” “Ci sono ancora uomini intelligenti ed educati, ma tendono a non dare nell’occhio perché stiamo bene anche da soli”. Così Ludovico Tersigni ha risposto a Emily Ratajkowski, che recentemente aveva pubblicato un video su TikTok lamentandosi del fatto che nel mondo ci sia penuria di uomini educati e gentili. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Ludovico Tersigni ha risposto ad Emily Ratajkowski. L'ex conduttore di X Factor e attore, tra le sue storie Instagram, ha commentato il recente video della modella che si è lamentata del fatto che al mondo ci siano pochi uomini "alti un metro e ottanta, divertenti e gentili". Un riferimento ai cosiddetti ‘rodent men' (letteralmente uomini roditori) e a un nuovo canone di bellezza sempre più diffuso dalle nuove generazioni, che preferirebbero uomini dalla bellezza non convenzionale.

La risposta di Ludovico Tersigni

"Vorrei rispondere al video di Emily Ratajkowski che sostiene che nel mondo ci sia una penuria di uomini intelligenti, educati e gentili alti un metro e ottanta", ha esordito Tersigni rivolgendosi direttamente alla modella e commentando sue recenti parole. Con ironia ha aggiunto: "Io purtroppo sono alto un metro e settantotto, Emily, perdonami per questi due centimetri, fai un'eccezione per questa volta". Anche se il conduttore non è molto presente sui social, questa volta ha voluto esporsi e far valere i suoi diritti di uomo "gentile ed educato", sottolinenando che ne esistono ancora ma stanno bene anche da soli: "Come sapete uso poco i social però c'è stato un evento che mi ha costretto a cercare di far valere i miei diritti di uomo gentile ed educato. Ci sono ancora uomini che sono intelligenti ed educati, tendono a non dare nell'occhio per non farsi disturbare e per non cadere nel cliché dell'uomo che cerca necessariamente una donna, perché stiamo bene anche da soli".

Cosa ha detto Emily Ratajkowski sugli uomini

In un video recentemente pubblicato su TikTok, Ratajkowski ha espresso la sua opinione sulle relazioni e sui cosiddetti ‘rodent men'. Letteralmente l'espressione significa ‘uomini ratti' e fa riferimento a nuovo canone di bellezza, particolarmente apprezzato dalle nuove generazioni, che indica un uomo dall'aspetto estetico non convenzionale. "Capisco perché tutte le belle ragazze vanno verso uomini che assomigliano a topi e ratti. Perché come faccio a trovare qualcuno che sia, scusate, più alto di un metro e ottanta?", ha esordito la modella. Poi ha aggiunto: "Tipo divertente, intelligente, gentile? La gentilezza dovrebbe essere al primo posto. La gentilezza è la cosa più importante. È davvero difficile, caz*o. Volevo solo parlare un po' della mancanza di uomini, uomini di qualità del mondo".