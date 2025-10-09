Lorenzo Tano difende il padre Rocco Siffredi dalle accuse di abusi: “Non c’è mai stato sfruttamento della ragazze”

Lorenzo Tano ha rotto il silenzio sul caso che ha coinvolto il padre Rocco Siffredi negli scorsi mesi. Il pornoattore era stato accusato di abusi sul set da parte di alcuni attrici che hanno lavorato con lui. “Queste cose sono assurde, non c’è mai stato sfruttamento”, ha spiegato il 29enne.

Lorenzo Tano ha rotto il silenzio sul caso Rocco Siffredi. Il pornoattore, padre del ragazzo, era stato accusato di violenze sessuali e abusi sul set nei confronti di diverse attrici che hanno lavorato con lui. A distanza di mesi dalla vicenda, il 29enne si è espresso pubblicamente in difesa del padre: "Queste cose sono assurde. Non c'è mai stato sfruttamento, anzi, è stato dato molto alle ragazze. E adesso vedere che lo attaccano e dicono “se non passi da Rocco non lavori”, “Rocco ha la potenza addirittura di levarti il lavoro” è assurdo".

Le parole di Lorenzo Tano sulle accuse al padre Rocco Siffredi

Dopo il caso che ha travolto il padre negli scorsi mesi, Lorenzo Tano ha scelto di esporsi pubblicamente. Ospite di Luca Ranzani TV, il 29enne ha spiegato la sua posizione: "Mio papà è sempre stato per la libertà, in favore delle ragazze, non ha mai applicato nessun tipo di contratto come fanno le agenzie per lederle o danneggiarle".

Tano ha spiegato come il padre, a differenza delle agenzie, non abbia mai fatto alle ragazze nessun tipo di contratto ma abbia sempre agito con passione e dedizione: "Papà per tante ragazze è stato un trampolino o comunque un amplificatore e non è che ha chiesto qualcosa in cambio. Non ha mai fatto un contratto dicendo “adesso la metà del tuo guadagno viene a me”, o “mi devi dare il 10% per 5 anni”. L’ha sempre fatto con il cuore, ci ha messo sempre tutto sé stesso".

Le accuse di abusi contro Rocco Siffredi

Lo scorso aprile era stato il programma televisivo Le Iene a parlare per la prima volta dell'argomento, mandando in onda alcuni servizi riguardanti Rocco Siffredi. Nei video trasmessi in prima serata erano contenute le testimonianze di attrici che denunciavano abusi e violenze sul set da parte del noto pornoattore. L'elemento centrare era il presunto mancato rispetto dei limiti concordati prima di girare scene a luci rosse.

Il diretto interessato aveva subito rimandato al mittente le accuse e altre attrici come Valentina Nappi e Malena prendevano pubblicamente le sue difese. "Io voglio ringraziare Valentina Nappi, le altre ragazze e ragazzi che sono usciti allo scoperto e hanno parlato in maniera positiva di mio padre, non era scontato", ha spiegato Lorenzo Tano.