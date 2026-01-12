Lorenzo Fragola: “Picchiato da mio padre con la cintura, ero un ragazzino ma non voleva dessi fastidio”

Le botte prese dal padre quando era solo un bambino sono l’episodio che Lorenzo Fragola ha deciso di raccontare per ricordare il rapporto con il genitore, morto nel 2021 a 56 anni.

È un episodio doloroso quello che Lorenzo Fragola sceglie di condividere per raccontare il rapporto con il padre, scomparso nel 2021 a soli 56 anni. Ospite del podcast One More Time di Luca Casadei, il cantante ha rievocato quanto accaduto quando era ancora adolescente e, dopo la separazione dei genitori, si trasferì insieme al fratello in Sicilia, a casa del padre e della sua nuova compagna.

Un trasferimento voluto dal genitore, ma che si rivelò più complesso del previsto. Quella convivenza si trasformò gradualmente in una situazione di tensione e insofferenza reciproca, fino a culminare in un episodio di violenza che Fragola descrive come traumatico.

Lorenzo Fragola: “Io e mio fratello relegati in camera, non avevamo accesso alle altre stanze”

Lorenzo e il fratello, cresciuti con la madre dopo la separazione dei genitori, si trasferirono a Catania mentre frequentavano il liceo. Ma il padre, che aveva chiesto di averli con sé, avrebbe manifestato diverse difficoltà di fronte alla necessità di gestire la presenza di due adolescenti in casa. “Si è iniziato a innervosire subito, eravamo un fastidio per lui. Ha iniziato a mettere delle regole: ‘rumori no, merendine no’”, ha raccontato l’artista.

Una situazione che, giorno dopo giorno, sarebbe diventata per Lorenzo e il fratello sempre più soffocante. “Noi iniziavamo a soffrire. Eravamo relegati in una cameretta, non avevamo accesso alle altre stanze per non dare fastidio. Non invitavamo nessuno a casa, nessun amico. Chiudeva tutto a chiave”, ha spiegato Fragola.

Il punto di rottura arrivò quando aveva 16 anni: “Ho trovato le chiavi, ho aperto tutto e mi sono fatto trovare in salone, sdraiato. Per ribellione. Ho risposto a tono alla compagna e sapevo che sarebbe arrivato mio padre. Quando è tornato, chiuse la porta a chiave, abbassò le serrande e me le diede con la cintura. Qualche schiaffo in passato lo avevo preso, ma in questo modo no”.

Fragola sottolinea come l’episodio non sia stato solo fisicamente violento, ma soprattutto devastante dal punto di vista emotivo: “Psicologicamente era devastante. Le botte quasi non le sentivo, ma quello che faceva male era altro”. E infine precisa: “Non era una persona che beveva e alzava le mani a caso. Era una persona che conosceva solo quel modo per essere genitore, per insegnare”.

Davide Fragola è morto nel 2021 a 56 anni

Davide Fragola, padre del cantante, è morto il 16 agosto 2021 dopo una lunga malattia. Originario di Catania, aveva lavorato per anni in polizia, fino a quando le condizioni di salute lo avevano costretto a lasciare il lavoro.

Con il tempo, il rapporto tra padre e figlio era migliorato. Davide aveva sostenuto Lorenzo durante la sua partecipazione a X Factor nel 2014, accompagnandolo in una fase cruciale della sua carriera. Un legame complesso, segnato da ferite profonde, che l’artista oggi sceglie di raccontare senza assolvere né accusare, ma provando a restituire le difficoltà principali di un rapporto padre-figlio mai semplice.