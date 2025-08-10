Lorella Cuccarini festeggia 60 anni con un regalo speciale: “Chiedetemi se sono felice”

Lorella Cuccarini compie oggi 60 anni e per l’occasione ha deciso di farsi un regalo speciale. Ha documentato su Instagram i due giorni a Londra con la famiglia durante i quali ha assistito a tre musical: “Chiedetemi se sono felice”.

Lorella Cuccarini compie oggi 60 anni e per l'occasione ha deciso di farsi un regalo speciale, anche se "anticipato", come da lei stesso chiarito. La celebre conduttrice e showgirl italiana, nonché insegnante ad Amici di Maria de Filippi, è volata a Londra con la famiglia quasi al completo per assistere ai suoi tre musical preferiti. Su Instagram ha documentato la sua felicità a teatro pubblicando video di sé prima degli spettacoli.

Il regalo di Lorella Cuccarini per il suo compleanno

"Per il mio compleanno mi sono fatta un regalo anticipato" ha scritto Lorella Cuccarini in un post su Instagram pubblicato ieri nel quale si mostra a teatro, a Londra, in tre momenti diversi: "Tre musical in due giorni a Londra con (quasi) tutta la famiglia", ha aggiunto. Il celebre volto televisivo è apparso sorridente e entusiasta prima che iniziassero gli spettacoli, Moulin Rouge, Hercules e Ritorno al Futuro. A corredo del video, il testo: "Chiedetemi se sono felice".

Tra i commenti al post, i tanti personaggi della tv e suoi colleghi che le hanno fatto gli auguri. Tra questi Giovanna Civitillo, Milena Miconi, Emanuel Lo.

I 60 anni di Lorella Cuccarini

Nata a Roma nel 1965, Lorella Cuccarini compie oggi, 10 agosto 2025, 60 anni. Ha dedicato la sua vita alla danza, alla tv e alla sua famiglia e oggi su questi anni ci balla sù. In un'intervista al Corriere rilasciata tre giorni fa ha raccontato di non sentire il peso dei suoi 60 anni. "Fisicamente ne ho non più di 50, di spirito anche 30" ha raccontato sottolineando che i 60 sono i nuovi 45 anni. Lo ha dimostrato nelle ultime edizioni del talent show che la vede protagonista, Amici, durante le quali, al momento dei "guanti di sfida dei prof", ha saputo dimostrare che non esiste età per chi è nata per stare sotto i riflettori. Ha vinto lei, infatti, il guanto d'oro lo scorso maggio 2025, consegnatole da Maria De Filippi.