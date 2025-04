video suggerito

Lizzo al SNL con una maglietta contro Donald Trump: "Tariffata!" La cantante ha scelto di esprimere la sua posizione politica durante l'esibizione al Saturday Night Live, il popolare show statunitense, mandando un messaggio chiaro contro la nuova politica economica dell'amministrazione Trump.

"Tariffied!", ovvero "tariffata!". Lizzo ha deciso di unire musica e politica durante la sua recente apparizione al "Saturday Night Live". La cantante è salita sul palco del celebre show comico indossando una crop top nera con la scritta rossa "TARIFFIED", un evidente riferimento alle controverse tariffe doganali annunciate dal Presidente Donald Trump.

Le nuove tariffe fanno discutere

Durante la sua esibizione, in cui ha presentato un medley delle sue hit "Love in Real Life" e "Still Bad", l'artista – che aveva apertamente sostenuto Kamala Harris durante la campagna elettorale – ha scelto di esprimere la sua preoccupazione per le recenti decisioni economiche dell'amministrazione. Il messaggio di Lizzo arriva in un momento di grande dibattito negli Stati Uniti riguardo l'annuncio di nuove tariffe del 145% sulle importazioni dalla Cina.

Lizzo contro Trump, ma c'è chi lo sostiene

Dire che gli States hanno gettato l'economia mondiale nel caos è dire poco. Venerdì, l'Ufficio Doganale e di Protezione delle Frontiere degli Stati Uniti ha diffuso un messaggio – forse nel tentativo di placare gli americani preoccupati – chiarendo la portata dei dazi e confermando che smartphone, computer e altri dispositivi elettronici saranno risparmiati dalle tariffe reciproche. E c'è chi sostiene ancora Trump. Infatti, mentre figure pubbliche come Lizzo manifestano la loro preoccupazione, altre voci nel panorama americano sostengono invece le nuove politiche tariffarie. Kevin O'Leary, noto investitore e volto del programma "Shark Tank", si è espresso pubblicamente a favore di misure ancora più drastiche.

La scelta di Lizzo di utilizzare il palcoscenico di uno degli show più seguiti d'America per esprimere la sua posizione dimostra ancora una volta come il mondo dell'intrattenimento americano stia cercando in tutti i modi di far sentire la sua voce contro le misure ‘draconiane' del presidente americano.