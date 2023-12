L’italiana Eva Generosi a 21 anni è la nuova star del porno: ha cominciato con OnlyFans a 18 anni La storia di Eva Generosi è cominciata con un profilo OnlyFans aperto a soli 18 anni e 2 giorni, come Maria Sofia Federico. Tre anni dopo, la ragazza italiana è la nuova stella del cinema porno americano.

La notizia arriva dalla sempre beninformata Barbara Costa che su Dagospia lo annuncia forte e chiaro: "Siamo di fronte alla nascita di una pornostar". Si chiama Eva Generosi e i giovanissimi la conoscono bene per alcuni video sui social un po' osé, oltre a un profilo OnlyFans aperto a 18 anni e 2 giorni. Più o meno lo stesso record di Maria Sofia Federico, celeberrima attivista hard che su queste pagine abbiamo intervistato, sentito e seguito più volte. Tre anni dopo OnlyFans, Eva Generosi è pronta al grande salto: dopo la Rocco Siffredi Academy, il cinema porno a stelle e strisce le ha offerto il mondo. E lei ha accettato.

Eva Generosi è amica di Maria Sofia Federico

Eva Generosi e Maria Sofia Federico si sono conosciute proprio alla Rocco Siffredi Academy, solo che mentre Maria Sofia era una sorta di ‘ospite non partecipante', Eva Generosi è stata attivissima, risultando anche una delle migliori del ‘corso' di Rocco Siffredi. Adesso è pronta al grande salto

Chi è la nuova stella del porno

Sofia Generosi è partita con OnlyFans e video a prezzi tra i 10 e i 30 dollari. Sul suo profilo, però, non mostrava mai il suo viso e ai genitori non aveva detto che faceva clip porno. Ma, intanto, coi proventi ha cominciato a pagarsi l'università, che poi ha lasciato quando ha capito che su OnlyFans c'era margine di crescita. Poi, è andata a vivere in Spagna continuando le attività fino alla Rocco Siffredi Academy. Il secondo posto in graduatoria le ha aperto le porte del porno professionale: è stata contattata dai principali studios europei, come apprendiamo da Dagospia, lavorando anche nel porno sadomaso. Adesso, gli Stati Uniti l'hanno chiamata e lì può avverarsio il suo sogno: "Diventare una manager di un'azienda mia. Quando sento la gente che a noi sex creator ripete "andate a lavorare", mi sale una rabbia…!", ha raccontato a Barbara Costa. Nella prossima stagione, l'impressione è che sentiremo molto parlare di lei.