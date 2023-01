Lisa Marie Presley, la drammatica telefonata al 911 della governante che l’ha trovata priva di sensi L’audio della drammatica telefonata ai soccorsi, fatta dalla governante di Lisa Marie Presley. Intanto, la custodia delle due figlie minorenni della donna, le gemelle Finley e Harper, potrebbe andare al padre biologico, Michael Lockwood.

A cura di Daniela Seclì

La morte di Lisa Marie Presley è stata preceduta da una telefonata della governante al 911, numero unico per le emergenze negli Stati Uniti. La registrazione della drammatica conversazione tra la donna e i soccorritori, è stata ottenuta dal New York Post che ha diffuso il contenuto audio.

La drammatica chiamata ai soccorsi, prima della morte di Lisa Marie Presley

Secondo quanto riporta il New York Post, la governante di Lisa Marie Presley, di cui non è stato diffuso il nome, avrebbe trovato la figlia di Elvis Presley priva di sensi. Pur essendo scioccata, ha chiamato prontamente i soccorsi. Nella telefonata, si sente l'operatore che chiede l'indirizzo a cui inviare il personale medico. La donna, confusa, risponde: "Non sappiamo cosa sia successo". Intanto, le vengono richiesti ulteriori dettagli sul luogo in cui si trova, ma lei sembra fare fatica a rispondere. Così, l'operatore le chiede: "Signora, c'è qualcuno con lei in questo momento?". E la governante di rimando: "Sì, ma penso che lui stia cercando di…", secondo il New York Post, l'uomo in questione potrebbe essere l'ex marito di Lisa Marie Presley, Danny Keough, che – a quanto pare – viveva ancora con la ex moglie. L'operatore chiede di parlare con lui perché spesso la donna risulta incomprensibile, così comunica all'uomo che i paramedici stanno arrivando e in effetti, i soccorsi giungono a casa di Lisa Marie Presley mentre la chiamata è in corso. Secondo quanto riportano i media, i medici sarebbero riusciti a rianimare la figlia di Elvis, ma la cinquantaquattrenne sarebbe morta poco dopo l'arrivo in ospedale. Al momento si parla di arresto cardiaco.

La custodia delle gemelle Finley e Harper dovrebbe spettare a Michael Lockwood

Lisa Marie Presley ha lasciato due figlie ancora minorenni, le gemelle quattordicenni Finley e Harper, avute dall'ex marito Michael Lockwood. Dopo una battaglia legale, Presley aveva ottenuto il 60% della custodia, mentre Lockwood il 40%. È molto probabile che ora le due adolescenti siano affidate completamente al padre biologico. L'avvocato Mitra Ahouraian ha spiegato a ET: "Esiste un padre biologico, Michael Lockwood, che ha già il 40% della custodia. Credo che la custodia vada al padre biologico, ma che il patrigno possa vederle ogni tanto". ET ha anche parlato con una fonte molto vicina al padre delle gemelle, che ha confermato:

