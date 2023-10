Linda Evangelista: “Il cancro al seno lo affronto con coraggio, le cicatrici sono come trofei” Linda Evangelista torna a parlare della sua malattia e in un’intervista ha spiegato cosa voglia dire convivere con la diagnosi: “Prendo medicine da cinque anni, sono soppressori ormonali. Ti fanno sentire così vecchia, ma non basta per abbattermi”.

A cura di Sara Leombruno

Linda Evangelista torna a parlare della sua lotta contro il cancro al seno. Pochi giorni fa, la top model è stata ospite a The View, noto programma televisivo americano in onda sulla ABC, e intervistata dalla co-conduttrice Whoopi Goldberg ha parlato di cosa abbia significato per lei ricevere la diagnosi e conviverci anche dopo l'operazione: "Ho dovuto fare la chemio e prendo medicine da cinque anni, sono soppressori ormonali. Ti fanno sentire così vecchia".

La diagnosi e l'importanza della prevenzione

Visibilmente emozionata, Evangelista ha descritto il suo tumore come una sfida difficile da accettare, ma di cui riesce a parlare con sarcasmo e ironia: “Tutto è iniziato con la mia mammografia di routine. Non mi piace sottopormi a questo tipo di visite, sono una grande procrastinatrice, ma è una cosa estremamente importante". La modella canadese d'origine italiana ha detto di essere stata richiamata dopo il controllo, apprendendo di avere un carcinoma duttale in situ (DCIS), una forma precoce di cancro al seno: “Ho un’altra malattia che coinvolge i polmoni e una lumpectomia eseguita non eccezionalmente si è trasformata in una doppia mastectomia. Mi sono sempre detta che non sarei morta per questo – ha continuato – ma sai che c'è sempre una piccola possibilità che ritorni".

E, infatti, nel caso di Evangelista è stato così. Alla fine è tornata dal suo oncologo dopo aver sentito un'altra strana protuberanza e ha appreso che il cancro era tornato:

Anche in quel caso l'ho affrontato con coraggio. Mi sono detta: ‘Beh, tiralo fuori e fatti un po' di radiazioni'. Ma avevo un punteggio oncotipico davvero pessimo. È un punteggio che ti dice la tua probabilità di contrarre nuovamente il cancro che tiene conto di molte cose, inclusa la genetica. Ho dovuto fare la chemio: prendo medicine da cinque anni, sono orribili. Sono soppressori ormonali. Ti fanno sentire così vecchia.

Le cicatrici come trofei

Pur lavorando prettamente con il suo corpo, la modella non vive male i segni delle operazioni che porta sulla pelle: "Sto bene con le mie cicatrici – ha ammesso – Penso che siano come trofei, ci convivo in modo ottimale". Evangelista ha anche detto che da quando ha combattuto il cancro, apprezza molto di più la vita. Il suo obiettivo, adesso, è la sopravvivenza: "Voglio vivere ancora per molti, il mio desiderio è vedermi invecchiare".