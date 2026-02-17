L’ex gieffina Erica Piamonte in ospedale: “Ho mangiato un’ostrica e mi sono sentita male, vomitavo sangue”

Problemi di salute per l'ex gieffina Erica Piamonte. La finalista dell'edizione del 2019 del Grande Fratello ha raccontato sui sociale di essere finita in ospedale dopo aver mangiato un'ostrica durante una cena fuori. "Ho iniziato a sentirmi male, ho passato tutta la notte a vomitare sangue", ha raccontato.

Lo scorso 13 febbraio, Erica Piamonte era a cena fuori e ha mangiato un'ostrica. Come ha raccontato in un lungo messaggio su Instagram, si tratta di un piatto che non le piace e che normalmente non mangia: "L'ho mangiata perché era in un primo in un menù degustazione, io non l'avrei mai ordinata". Qualche ora più tardi, nel cuore della notte, ha iniziato a sentirsi male: "Ho passato tutta la notte a vomitare, almeno 9 volte, le ultime due solo sangue. Una situazione indescrivibile di cui vi tralascio i dettagli". Non riuscendo a stare meglio, l'ex gieffina è andata in ospedale, dove si è sottoposta ad alcuni esami e ha capito cosa stava succedendo al suo corpo: "Quando mi hanno messo la canula, sono quasi svenuta e ho rivomitato. Mi hanno fatto una ecografia allo stomaco e hanno trovato una ematemesi, quindi mi sono lacerata lo stomaco".

Piamonte ha poi rassicurato coloro che la seguono spiegando di iniziare a sentirsi già meglio e di essere tornata a casa dopo il ricovero in ospedale. "Ora devo mangiare e bere a sorsi e prendere le medicine per una settimana. Comunque sto già meglio anche se mi sento un po' debole", ha concluso. La ragazza aveva partecipato alla sedicesima edizione del GF, nella versione andata in onda nel 2019 e condotta all'epoca da Barbara D'Urso. Il suo percorso si concluse a un passo dalla vittoria, in finale, e nel corso dei mesi si parlò molto del suo rapporto di amicizia con Taylor Mega.