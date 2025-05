Lettera al Ministro Giuli: “Attacchi inaccettabili a Elio Germano e Geppi Cucciari. Cinema in crisi, ascoltateci”

video suggerito

I grandi nomi del cinema italiano, attori e attrici, registi e registe, hanno unito le loro voci in un unico coro sottoscrivendo una lettera aperta al Ministro della Cultura On. Alessandro Giuli e ai Sottosegretari Lucia Borgonzoni e Gianmarco Mazzi. Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di intervento in un settore "indubbiamente in crisi" a causa della "complessiva incertezza normativa e dei ritardi, generati in primis dall’operato del Governo nella gestione della riforma del Tax credit, che hanno causato una crisi di sistema che ha colpito molte produzioni, soprattutto le più piccole e indipendenti". Lo scritto va a sostegno dell'intervento di Pupi Avati ai David di Donatello, che ha parlato di un'opulenza dei premi non corrispondente a quella di tutto il settore, e dei colleghi Elio Germano e Geppi Cucciari, perché "si fermino le polemiche pretestuose e gli attacchi inaccettabili a chi democraticamente ha mosso critiche all'operato del Ministero".

La lettera integrale del cinema italiano al Ministro Giuli

Di seguito la lettera integrale, firmata da nomi come Paolo Sorrentino, Ferzan Ozpetek, Paola Cortellesi, Pierfrancesco Favino, Jasmine Trinca, Marco Bellocchio, Mario Martone, Nanni Moretti e Valeria Golino.

Al Ministro della Cultura, On. Alessandro Giuli,

Ai Sottosegretari Lucia Borgonzoni e Gianmarco Mazzi.

La situazione lavorativa e produttiva del cinema italiano è indubbiamente in crisi. Negli ultimi due anni il quadro di complessiva incertezza normativa e i ritardi, generati in primis dall’operato del Governo nella gestione della riforma del Tax credit, hanno causato una crisi di sistema che ha colpito molte produzioni, soprattutto le più piccole e indipendenti, e ha lasciato senza lavoro centinaia di lavoratrici e lavoratori, a cui manca anche un sostegno al reddito per il 2025 e un sussidio di recupero salariale e contributivo per il 2024. Una crisi che rischia inoltre di togliere creatività, autonomia e innovazione a tutto il settore, privandolo della possibilità di competere culturalmente ed economicamente a livello internazionale. L’auspicata prossima pubblicazione della versione definitiva del decreto correttivo Tax credit è una prima risposta, ma incompleta e insufficiente. Riteniamo che sia necessario attivare iniziative ben più ampie e rilevanti, come ad esempio ha chiesto Pupi Avati durante la cerimonia dei David di Donatello. La cultura e la democrazia italiana non possono essere piegate ad interessi di parte, ma vanno tutelate e arricchite con rispetto delle competenze, delle professionalità, delle regole costituzionali e dei diritti di tutti e tutte. Chiediamo che il Ministero incontri quanto prima le associazioni che uniscono e rappresentano attori, autori e tecnici ascoltando le richieste urgenti che da mesi promuovono. E chiediamo che si fermino invece le polemiche pretestuose e gli attacchi inaccettabili a chi democraticamente ha mosso critiche all'operato del Ministero, come il nostro collega Elio Germano e la nostra collega Geppi Cucciari, ai quali va tutta la nostra solidarietà. Cordiali saluti.

Chi ha firmato la lettera in ordine alfabetico

Francesco Acquaroli,

Gianni Amelio,

Elisa Amoruso,

Francesca Archibugi,

Luca Argentero,

Giuseppe Battiston,

Marco Bellocchio,

Sonia Bergamasco,

Paolo Borraccetti,

Sara Bosi,

Margherita Buy,

Paolo Calabresi,

Roberto Citran,

Francesca Comencini,

Cristina Comencini,

Paola Cortellesi,

Saverio Costanzo,

Ivan Cotroneo,

Damiano D'Innocenzo,

Fabio D'Innocenzo,

Antonietta De Lillo,

Francesca De Martini,

Maura Delpero,

Francesco Di Leva,

Pia Engleberth,

Pierfrancesco Favino,

Margherita Ferri,

Anna Ferzetti,

Beppe Fiorello,

Anna Foglietta,

Michelangelo Frammartino,

Matteo Garrone,

Paolo Genovese,

Adriano Giannini,

Fabrizio Gifuni,

Daniela Giordano,

Claudio Giovannesi,

Valeria Golino,

Nicole Grimaudo,

Lino Guanciale,

Edoardo Leo,

Stefano Lodovichi,

Milena Mancini,

Pietro Marcello,

Vinicio Marchioni,

Mario Martone,

Valerio Mastandrea,

Riccardo Milani,

Roberto Minervini,

Luca Miniero,

Gabriel Montesi,

Nanni Moretti,

Valerio Morigi,

Susanna Nicchiarelli,

Filippo Nigro,

Jacopo Olmo Antinori,

Ferzan Ozpetek,

Andrea Pennacchi,

Marco Pettenello,

Paolo Pierobon,

Alessandro Preziosi,

Vittoria Puccini,

Edoardo Purgatori,

Paola Randi,

Maddalena Ravagli,

Rolando Ravello,

Anne Riitta Ciccone,

Michele Riondino,

Alba Rohrwacher,

Gianfranco Rosi,

Stefano Rulli,

Gabriele Salvatores,

Claudio Santamaria,

Lunetta Savino,

Vanessa Scalera,

Riccardo Scamarcio,

Andrea Segre,

Pietro Sermonti,

Toni Servillo,

Carla Signoris,

Marco Simon Puccioni,

Valeria Solarino,

Paolo Sorrentino,

Simone Spada,

Giuseppe Tornatore,

Cinzia TH Torrini,

Massimo Torre,

Jasmine Trinca,

Romana Maggiora Vergano,

Giovanni Veronesi,

Paolo Virzì,

Giselda Volodi,

Monica Zapelli,

Luca Zingaretti.