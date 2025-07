Leonardo Pieraccioni si è iscritto a Tinder, ma non è lui: “Ho scoperto il mio vero nome”

Una scoperta che ha del surreale quella fatta da Leonardo Pieraccioni, che si è imbattuto in un profilo Tinder fake che utilizzava le sue foto. La scoperta del profilo falso è arrivata per caso: "Mi segnalano questo profilo fake su Tinder! Ovvio che sia tutto inventato", scrive Pieraccioni sul suo profilo Instagram ufficiale, pubblicando lo screenshot del profilo che lo ritrae come "Steve 52". L'account fake presenta caratteristiche che il vero Pieraccioni smentisce categoricamente: "Io non fumo, ho un gatto e non mi alleno proprio".

Il profilo taroccato di Leonardo Pieraccioni

Il profilo taroccato mostra ovviamente alcune informazioni biografiche completamente inventate, come l'abitudine al fumo e l'attività fisica regolare, dettagli che hanno immediatamente insospettito chi conosceva il vero Pieraccioni. Ma il colpo di scena arriva subito dopo, quando il regista toscano decide di trasformare l'episodio spiacevole in un'occasione per scherzare: "L'unica cosa vera è il mio nome: STEVE! Leonardo è il nome d'arte, mi hanno scoperto. Da oggi chiamatemi Steve Pieraccia."

Le reazioni del web

Il post ha immediatamente raccolto migliaia di like e centinaia di commenti, con utenti che si sono divertiti a giocare con la nuova identità rivelata. Molti hanno scherzato: "Pieraccioni su Instagram, Steve su Tinder, adesso vogliamo Ceccherini su OnlyFans". O ancora: "L’unico match che accetterei nonostante la mia eterosessualità". Pieraccioni ha saputo gestire con la consueta ironia questa situazione spiacevole, dimostrando ancora una volta come riesca a trovare il lato divertente anche negli episodi più fastidiosi. L'uso dei social network per avvertire i fan e smascherare il profilo fake si è trasformato in un'occasione per strappare qualche sorriso e creare engagement con i propri follower.