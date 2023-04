Laura Pausini e l’aneddoto sul matrimonio: “Le fedi? Le ho pagate 30 euro” Che cosa dice l’etichetta in fatto di fedi nuziali? Le comprano gli sposi? Le regalano i testimoni? Chi le sceglie? Ecco l’esperienza di Laura Pausini a riguardo.

Che cosa dice l'etichetta in fatto di fedi nuziali? Le comprano gli sposi? Le regalano i testimoni? Chi le sceglie? Quanto si deve spendere? La domanda ‘sociale' è di Luca Dini che evidentemente ha bisogno di questo tipo di informazione: "Questa cosa di farle pagare ai testimoni esiste davvero, e ovunque? e come funziona, i testimoni danno un budget e gli sposi scelgono?". La risposta sull'argomento è autorevole ed eccellente. È Laura Pausini a fornire la sua esperienza.

La risposta di Laura Pausini

Laura Pausini e Paolo Carta si sono sposati in gran segreto nel mese di marzo. Spiccarono le fedi ‘nere'. Laura Pausini ha raccontato la sua esperienza personale:

Noi ce le siamo comprati da soli sul web, a 30 euro, del colore che volevamo noi e senza disturbare nessuno poi secondo me ormai ognuno fa quello che ritiene più giusto quando si tratta di scegliere per la propria vita e il proprio amore.

Laura Pausini aveva già svelato alcuni dettagli: “La fede nera? L’abbiamo comprata su internet, l’abbiamo sempre voluta così”. Nessuno, nemmeno gli amici e la famiglia, sapevano del matrimonio. Tutti gli invitati sono stati convocati a sorpresa, come spiega la cantante in radio: “Lo sapevano solo mia sorella e la mia assistente”.

Leggi anche Laura Pausini canta a Paolo Carta le sue promesse di matrimonio

Cosa dice il galateo del matrimonio: chi compra le fedi

Ma, a parte l'esperienza di Laura Pausini, chi è che compra davvero le fedi nuziali? Cosa dice l'etichetta e il galateo del matrimonio? Secondo il galateo, le fedi dovrebbero essere comprate dallo sposo. Sta a lui, inoltre, portarle all'altare. Da diversi anni, però, l'usanza è che siano i testimoni ad acquistarle come regalo di nozze. Un ulteriore accorgimento che viene fatto è quello di far scegliere le fedi nuziali proprio agli sposi, che indicheranno il modello ed eventualmente l'orefice. I testimoni, quindi, si dividono la spesa per l'acquisto delle fedi nuziali.