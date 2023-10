Laura Pausini: “Con mio marito c’è un’attrazione pazzesca, mia figlia pensa già a vivere da sola” Laura Pausini confida le sue emozioni a pochi mesi dalla cerimonia che finalmente, dopo 18 anni d’amore, ha reso lei e Paolo Carta marito e moglie. “I nostri amici dicono che non siamo normali”, confessa. “Forse perché tutti e due abbiamo una personalità forte, ma lasciamo l’altro libero di essere com’è”.

A cura di Giulia Turco

In uscita con il suo ultimo album Anime Belle, Laura Pausini si prepara a ricevere un altro importante riconoscimento in occasione dei Latin Grammy 2023, che si terranno il prossimo 15 novembre. Verrà celebrata come Persona dell’anno, lei che alla musica e alla sua carriera ha dedicato tutta la sua vita, senza però mai trascurare l’amore, in primis quello per sua figlia Paola e quello per il marito Paolo Carta.

L’amore per il marito Paolo Carta

È sulle pagine del settimanale Gente che Laura Pausini confida le emozioni a pochi mesi dalla cerimonia che finalmente, dopo 18 anni d’amore, li ha resi marito e moglie. “I nostri amici dicono che non siamo normali”, confessa. “Abbiamo due caratteri molto diversi, io ho bisogno di buttare tutto fuori, lui è un po’ chiuso, riflessivo e ancora oggi mi chiedo ogni tanto che cosa starà pensando”, racconta. Forse è proprio essere agli antipodi che li rende fatti l’una per l’altro. “Stiamo sempre appiccicati e c’è ancora un’attrazione pazzesca. Forse perché tutti e due abbiamo una personalità forte, ma lasciamo l’altro libero di essere com’è”. Quando si sono innamorati, il musicista era già padre di tre figli avuti dal precedente matrimonio. Uno di questi, per altro, è Holden, il giovane cantante attualmente nella scuola di Maria De Filippi. Per Laura non è mai stato un problema, anzi, ben presto ha imparato ad amare la sua famiglia in tutto e per tutto. “Mi sono innamorata anche di quello: di com’era con loro”, racconta Pausini a Gente.

Il rapporto con la figlia Paola

Oggi sono genitori di Paola, la figlia che hanno avuto in comune e che ha compiuto 10 anni. “È così coraggiosa, ha una visione di sé che non la spaventa”, racconta di lei. Paola avrebbe già le idee chiare e avrebbe manifestato l’intenzione di rendersi indipendente andando presto a vivere da sola. “Io non voglio che si allontani troppo. L’altro giorno mi fa: ‘Dopo che ho finito il liceo voglio vivere da sola o con le mie amiche a Londra o in America, magari pure a Roma. Tu mamma potrai stare vicino a me, ma non nello stesso palazzo, eh'. Ti rendi conto?”, ha confidato la cantante. “Questa indipendenza mi atterrisce”.