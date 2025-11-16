Laura Chiatti: “Convivo da 2 anni con l’ADHD. Fatico a seguire un discorso ma non ho paura di mostrarmi fragile”

Laura Chiatti ha parlato per la prima volta della diagnosi di ADHD, disturbo dell’attenzione e di iperattività, ricevuta da due anni fa: “Fatico a seguire un discorso, è stancante. Non cerco comprensione, non ho paura di mostrarmi fragile”.

Laura Chiatti ha parlato per la prima volta della diagnosi di ADHD, il disturbo di attenzione e iperattività, ricevuta due anni fa. L'attrice ha scelto di condividere la notizia attraverso un lungo post pubblicato su Instagram lo scorso ottobre, in cui spiegava il suo stato d'animo e cosa ha rappresentato per lei: "Ho sempre saputo fin da piccola di avere qualcosa che funzionava in modo diverso. Non è solo questione di attenzione o concentrazione".

Chiatti ha voluto parlare in modo sincero a tutti coloro che la seguono: "Convivo da due anni con l’ADHD, il disturbo di attenzione e iperattività, insieme a dislessia e disgrafia". Una scelta, quella di condividere la diagnosi, diventata quasi un "bisogno", come ha spiegato in un'intervista al Corriere della Sera: "La mente che corre, la fatica di seguire un discorso…Sapevo di avere qualcosa che funzionava in modo diverso. L’atto del recitare lascia spazio alla fragilità, alla fatica, alla verità più nuda. Ma dentro quella stanchezza c’è anche forza creativa, sensibilità".

L'attrice ha spiegato di non cercare "comprensione" ma di voler essere un aiuto grazie alle sue parole: "Non cerco comprensione ma parlo per chi si trova fuori ritmo. È un dialogo tra ciò che si vorrebbe essere e ciò che si riesce a fare". Lontano dai riflettori, Chiatti ha imparato a "riconoscere il mio valore" e spiega di non aver paura nel mostrarsi fragile.

"Spesso sembra diventato un trend, un’etichetta leggera da indossare, ma nella realtà è un peso invisibile: la mente che corre, la fatica di seguire un discorso, le parole che si confondono, il focus che scivola via", ha spiegato a proposito del disturbo diagnosticatole due anni fa e che oggi definisce "stancante" ma allo stesso tempo sede di "forza, creatività e sensibilità" che non si esauriscono mai.