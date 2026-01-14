L’attore Kiefer Sutherland è stato arrestato, ha aggredito e minacciato un autista a Los Angeles

L’attore Kiefer Sutherland è stato arrestato a Los Angeles per aver aggredito e minacciato un autista di un taxi privato. A poche ore dall’arresto è stato rilasciato, dopo aver versato 50mila dollari.

Kiefer Sutherland, attore protagonista di note serie tv americane come 24, nonché figlio dell'iconico Donald Sutherland, è stato arrestato a Los Angeles e rilasciato dopo aver versato una cauzione da 50mila dollari. Sarà chiamato in tribunale il prossimo 2 febbraio.

Il motivo dell'arresto

L'attore è stato arrestato per aver aggredito un autista di un taxi privato, come dichiarato dalla polizia di Los Angeles. L'arresto è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, quando le forze dell'ordine sono intervenute a seguito di una segnalazione: l'autista di un taxi privato era stato aggredito su uno dei vialoni della città californiana. Stando a quanto dichiarato dalla polizia, Sutherland sarebbe salito sul veicolo per poi aggredire l'autista, rivolgendogli anche minacce di morte, l'uomo alla guida dell'auto non ha però riportato ferite. Sutherland è stato rilasciato a distanza di poche ore, dopo il versamento di 50mila euro di cauzione, ma è chiamato a comparire in tribunale il prossimo 2 febbraio.

Kiefer Sutherland era stato già arrestato in passato

Non è la prima volta che l'attore, 59 anni, ha problemi con la giustizia. In passato, infatti, è stato arrestato più volte per guida in stato di ebrezza, ma nulla che potesse compromettere realmente la sua carriera. Figlio d'arte, nato dall'unione di Donald Sutherland e Shirley Douglas, ha intrapreso come il padre la carriera d'attore, conquistando ben presto una sua fetta di popolarità. È diventato noto per aver interpretato l'agente Jack Bauer nella serie 24, andata in onda dal 2001 al 2010. Non sono mancati negli anni, poi, ruoli al cinema, dove di fatto ha avuto le sue prime esperienze nel mondo dello spettacolo: nel 1987 lo ricordiamo in Ragazzi perduti, nel 1992 in Codice d'onore e l'anno successivo ne I tre moschettieri. Nel 2004 è stato tra i protagonisti di Identità violate e lo scorso anno era nel cast del film di Clint Eastwood, Giurato numero 2.