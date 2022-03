Lady Gaga vince ai New York Film Critics: “È la mia famiglia italiana che mi ha reso così come sono” Lady Gaga ha vinto il premio come migliore attrice per House Of Gucci ai New York Film Critics Circle. Durante la premiazione ha ringraziato Ridley Scott, ma anche la sua famiglia italiana: “Mi hanno insegnato a vivere grandi sentimenti”.

A cura di Ilaria Costabile

Lady Gaga è stata premiata ai New York Film Critics Circle per il suo ruolo in House of Gucci. L'artista, che in più occasioni era stata candidata senza però conquistare alcun premio, si è detta emozionata per la vittoria e nel suo discorso di ringraziamento non sono mancati riferimenti non solo al lavoro fatto con Ridley Scott, ma anche alla sua famiglia italiana. Un discorso sentito per il quale si è anche commossa e con cui ha ribadito che la sua carriera di attrice è tanto florida quanto quella di cantante.

Il ringraziamento a Ridley Scott

"Per questo viaggio devo ringraziare Ridley Scott per essere stato il mio mentore, non vedo l’ora di lavorare con lui in un altro progetto. Questa è una promessa che ci siamo fatti l’ultimo giorno di riprese di House of Gucci. Un film non è abbastanza" ha tutta l'aria di essere una promessa quella con cui Lady Gaga esordisce sul palco dei premi newyorkesi del cinema, per ringraziare a seguito della vittoria per la sua interpretazione di Patrizia Reggiani. Un ruolo, quello della prima donna della maison Gucci, per il quale ha studiato tanto e nel quale ha sempre dichiarato di aver messo tutta se stessa, sottolineando quanto la sua italianità sia stata il frutto di un'educazione al femminile: "La verità è che mi hanno cresciuta delle forti donne italiane, che sapevano come lottare per loro stesse. Le mie nonne italiane mi hanno insegnato ad essere forte e paziente, mia madre italiana mi ha insegnato a non avere paura. Poi c’è mia sorella, che mi ricorda sempre quanto ho dovuto essere coraggiosa"

La forza delle sue radici italiane

La star, poi, ha continuato il suo discorso facendo un ringraziamento speciale alla sua famiglia che le ha trasmesso la capacità di sentire la vita in maniera forte, potente e che le ha dato la possibilità di interpretare al meglio questo ruolo, attingendo alle sue radici italiane che ha sempre rivendicato con orgoglio: