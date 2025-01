La vita privata di David Lynch: i quattro matrimoni, l’amore per Isabella Rossellini e i quattro figli

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

David Lynch a sinistra con la moglie Emily Stofle che ha chiesto il divorzio nel 2023, a destra con Isabella Rossellini

L'intensa vita privata di David Lynch. Il regista è stato sposato quattro volte con Peggy Lentz, Mary Fisk, Mary Sweeney e Emily Stofle. Ha avuto quattro figli Austin, Riley, Jennifer e Lula. Nel suo passato anche l'amore per Isabella Rossellini. David Lynch è morto lo scorso 15 gennaio all'età di 78 anni.

Il primo matrimonio con Peggy Lentz e la nascita della prima figlia Jennifer

Dal 1967 al 1974, David Lynch è stato sposato con Peggy Lentz. Dalla loro relazione, nel 1968, è nata la primogenita del regista, Jennifer. Seguendo l'esempio del padre, anche lei lavora come regista. Il loro rapporto, tuttavia, è stato complicato. Nel 1990, Jennifer Lynch ha rilasciato un'intervista a People nella quale ha dichiarato: "Non era il migliore dei padri, ma ha cercato di fare il meglio che poteva".

Il secondo matrimonio con Mary Fisk da cui ha avuto il figlio Austin

Nel 1977, David Lynch ha sposato Mary Fisk. Dalla loro relazione, il 7 settembre 1982, è nato il figlio Austin Jack, che oggi lavora come fotografo e regista. Nel corso della sua carriera, Austin ha lavorato come cameraman in alcuni film diretti dal padre. Ha avuto anche piccoli ruoli in Twin Peaks e Inland Empire – L'impero della mente.

Il terzo matrimonio con Mary Sweeney e la nascita di Riley

David Lynch con Mary Sweeney, a destra Riley Sweeney Lynch

Tra David Lynch e Mary Sweeney c'è stato prima un lungo sodalizio professionale. Sweeney, infatti, ha lavorato come autrice e produttrice in diversi progetti del regista. Il matrimonio tra loro è stato celebrato nel 2006 ed è durato solo un anno. Dal loro amore, nel 1992, è nato il figlio Riley, che oggi fa il musicista e ha collaborato alla colonna sonora di alcuni dei film del padre.

L’ultimo matrimonio con Emily Stofle da cui ha avuto la figlia Lula Boginia

Emily Stofle e David Lynch

David Lynch e Emily Stofle sono diventati marito e moglie nel 2009. Il 28 agosto 2012 è nata la figlia Lula Boginia, che nel corso di alcuni importanti red carpet è apparsa accanto al padre. Nel 2023, dopo 14 anni di matrimonio, Emily Stofle ha chiesto il divorzio e la custodia esclusiva della bambina.

La storia d’amore con Isabella Rossellini

David Lynch e Isabella Rossellini

David Lynch e Isabella Rossellini si sono conosciuti nel 1985 a una cena con amici. Il regista rimase incantato dalla bellezza dell'attrice. Così, le propose il ruolo di Dorothy Vallens nel film Velluto blu. Tra la fine degli anni '80 e gli inizi degli anni '90, iniziò la loro relazione che si protrasse per cinque anni. In un'intervista rilasciata a Die Zeit nel 2010, Rossellini dichiarò:

David fu l'amore della mia vita. Credevo mi amasse a sua volta, ma credo di aver fatto un errore. Il mio istinto diceva che eravamo una coppia felice, ma lui amava un'altra donna e io non ne avevo la più pallida idea. Non mi era mai accaduto, avevo il cuore spezzato. Al di là del dolore di essere lasciata, la cosa più difficile è stata l'esperienza di non poter più fare affidamento sul mio intuito.

In queste ore, l'attrice ha espresso il suo sincero dispiacere per la morte del regista: "L'ho amato tantissimo".