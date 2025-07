La trasformazione di Sacha Baron Cohen, il corpo scolpito in copertina: “Proteine e 25 minuti di allenamento”

La foto di Sacha Baron Cohen in copertina su Men’s Fitness UK non è il risultato di un abile lavoro di intelligenza artificiale. Il comico ha raccontato la sua trasformazione fisica, resa possibile grazie alla collaborazione con il guru del fitness noto come “The Angry Trainer”, che lo ha aiutato a ottenere un corpo scolpito a 52 anni.

Sacha Baron Cohen mostra un fisico perfettamente scolpito a 52 anni, con muscoli tonici dalle linee ben definite. Il risultato è ben visibile sulla copertina dell’edizione britannica di Men’s Fitness, che dedica la cover al popolare comico. La trasformazione non è frutto di un abile lavoro di intelligenza artificiale: si tratta di un cambiamento reale, che l’attore rivendica con orgoglio, ottenuto grazie alla collaborazione con Alfonso “The Angry Trainer” Moretti, guru del fitness noto tra le star di tutto il mondo per i suoi metodi incisivi ma efficaci.

La metamorfosi di Sacha Baron Cohen nata da una chiamata della Marvel

Cohen racconta di aver deciso di concentrarsi sulla propria forma fisica dopo essere stato contattato dalla Marvel per interpretare Mefistofele nella serie Ironheart. Un ruolo prestigioso, per il quale sarebbe stato necessario sfoggiare un fisico “all’altezza dell’inferno”. Per questo, l’attore ha rivoluzionato dieta e routine quotidiana, affidandosi ai consigli del celebre personal trainer. “Mi ha chiesto di spogliarmi e restare in mutande. Letteralmente”, ha raccontato Cohen, rivelando la prima richiesta ricevuta da Moretti. Quest’ultimo ha confermato l’episodio: “Sacha sembrava un righello. Non fuori forma, ma senza alcuna definizione visiva”.

Per aiutarlo a raggiungere la forma desiderata, Moretti gli ha prescritto 25 minuti di allenamento al giorno, da eseguire ovunque si trovasse, anche sul set. Una routine basata su flessioni, squat, trazioni ed esercizi a corpo libero, accompagnata da una dieta non troppo drastica ma ad alto contenuto proteico, con una netta riduzione di grassi e carboidrati.

Sacha Baron Cohen: “Ho sostituito la birra con i frullati proteici”

Dopo aver condiviso su Instagram i risultati di mesi di allenamento, l’interprete di Borat ha ironizzato: “Non è AI. Sono davvero così egocentrico da farlo. Debutto con il mio nuovo personaggio: un uomo di mezza età che ha sostituito la birra con i frullati proteici”. Poi ha spiegato che è stata la nuova attitudine allo sport a consentirgli di raggiungere questi risultati: “Prima rimanevo a letto a pensare troppo. Ora mi sveglio, apro FaceTime e mi alleno. Senza nemmeno alzare lo sguardo dal telefono”.