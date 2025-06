La sorella di Stefano De Martino si diverte con Pasquale Romano: “La versione più bella del Dottore di Affari Tuoi” Adelaide De Martino e Pasquale Romano si sono divertiti insieme ieri sera in un locale romano. A suon di musica e karaoke i due hanno registrato insieme un video, condiviso sul profilo Instagram della sorella di Stefano De Martino. “La versione più bella del Dottore”, il testo a corredo. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

Adelaide De Martino, la sorella di Stefano, ha condiviso una story su Instagram ieri sera in un locale di Roma. Canta e balla con Pasquale Romano, il dottore di Affari Tuoi, sulle note di Sarà perché ti amo, offrendo al pubblico dei social una nuova "versione" di sé. Lo fa notare anche la sorella del noto conduttore di Rai 1 che scrive: "La versione più bella del Dottore".

Il video di Adelaide De Martino e Pasquale Romano

Cantano e ballano insieme, divertiti, sulle note di Sarà perché ti amo Adelaide De Martino e Pasquale Romano, il "dottore" di Affari Tuoi che raramente appare sui social. Il suo volto è conosciuto ormai, nonostante nel game show di Rai 1 sia protagonista attraverso le sue offerte ai pacchisti, annunciate al telefono a Stefano De Martino. La sorella del conduttore ha pubblicato il video tra le sue stories di Instagram, scrivendo "La versione più bella del dottore", regalando al pubblico di Rai 1 che lo conosce una nuova immagine del personaggio.

Pasquale Romano, il Dottore dietro la cornetta rossa di Affari Tuoi

Durante ogni partita di Affari Tuoi c'è Pasquale Romano al telefono con Stefano De Martino. La cornetta rossa collega il conduttore e il famoso "dottore" che gioca insieme ai pacchisti proponendo loro cambi di pacco o offerte nel tentativo di aiutarli o depistarli. In un'intervista a Fanpage.it raccontò che "la trattativa parte da me. Sulle scelte più importanti mi confronto con il produttore Rai": è lui a regolare anche l'audio, è incaricato infatti a mandare in onda le canzoni che fanno ballare lo studio. Dalla sua "stanza" negli studi Rai, davanti allo schermo, a una tastiera, e i suoi post it, accompagna le partite dei pacchisti provenienti da ogni parte d'Italia. Su Instagram tempo fa condivise una foto che lo vedeva all'opera: "Ogni sera così Tra disegni offerte e cambi", le parole scritte nella didascalia.

