La reunion inaspettata degli ex di Amici: cosa facevano insieme Sarah Toscano, Giofrè, Tancredi e Mew

Sarah Toscano, vincitrice di Amici 2024 e reduce da Sanremo 2025, è stata beccata insieme ad alcuni protagonisti delle scorse edizioni. Si tratta di Giuseppe Giofrè, Tancredi e Mew, che erano insieme alla ragazza a un evento della Milano Fashion Week.

A cura di Sara Leombruno

Amici 2025 è alle ultime battute prima dell'inizio del Serale e le squadre di canto e ballo stanno pian piano prendendo forma. Nel frattempo, però, fuori dagli studi televisivi è successo qualcosa di inaspettato, che ha attirato l'attenzione di chi segue il talent da anni. Sarah Toscano, vincitrice della scorsa edizione e concorrente uscente di Sanremo 2025 con Amarcord, è stata beccata insieme ad alcuni protagonisti delle scorse edizioni. Si tratta di Giuseppe Giofrè, Tancredi e Mew, che erano insieme alla ragazza a un evento della Milano Fashion Week.

La reunion degli ex di Amici

Mentre nella Scuola di Amici, gli allievi sono alle prese con le prove per ottenere il sì dei prof per l'accesso al Serale, fuori dagli studi televisivi c'è stata una reunion inaspettata tra alcuni dei protagonisti delle scorse edizioni. Gli allievi in questione, ormai a tutti gli effetti impegnati nelle loro carriere, sono Sarah Toscano (vincitrice dell'edizione 2024), Giuseppe Giofrè (Amici 2012), Mew (Amici 2023) e Tancredi (Amici 2021). I quattro si trovavano insieme a un evento della Milano Fashion Week, per presenziare a una sfilata, quando sono stati immortalati probabilmente da un fan che, vedendoli insieme, ha pensato di condividere sui social quanto stava accadendo.

Il filmato è diventato virale in poche ore, generando la curiosità di tutti i seguaci del programma: "Il multiverso", o "Il crossover che non ti aspetti", sono stati alcuni dei commenti ricorrenti a corredo del post su X.

L'onda del successo di Sarah Toscano dopo Sanremo 2025

Pur non essendo riuscita a rientrare nella Top Five di Sanremo 2025, è innegabile che Sarah Toscano stia vivendo un momento molto importante per la sua carriera. Dopo la vittoria ad Amici 2024, la giovane artista ha continuato a macinare successi in termini di stream su Spotify, tanto da essere invitata anche alla Mostra del Cinema di Venezia, lo scorso settembre. La partecipazione a Sanremo con Amarcord è un tassello ulteriore nel mosaico di una carriera che, se continuerà a procedere il questo modo, potrebbe vederla definita, tra qualche anno, tra le pop star di riferimento nel panorama italiano.